(Görüntülü Haber) Trabzonspor’dan Çaykur Rizespor’a ziyaret

Aytekin KALENDER/RİZE, () -





Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu beraberindeki yöneticilerle Çaykur Rizespor Kulübü'nü ziyaret etti, başkan Hasan Kemal Yardımcı ile görüştü.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ile yöneticiler, Rize’de Çaykur Rizespor Kulübü’nü ziyaret etti. Bordo mavili heyet, ziyarette Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, başkan yardımcısı Hasan Kartal ve yöneticiler tarafından karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret sonrası açıklamada bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, fair-playin başlangıcı olmasını istediklerini söyledi. Başkan Yardımcı, “Değerli Trabzonspor Başkanı ve yönetim kurulu bizim şampiyonluğumuzu kutlamak için tebrik ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ettik. Konuşulması gerekenleri içeride kısmen konuştuk. Fazla detaya girmedik, kendi içimizde dertleştik ve sohbetini yaptık. Mesajlarımızı birbirimize verdik. Dolayısıyla bugün gerçekleşen buluşmanın bir fair-play olarak, bir başlangıç olarak görülmesini istiyoruz. Bu samimiyetin, dertleşmenin, muhabbetin ileride sıkıntılara mahal vermeyecek şekilde olabilecek sıkıntıları erkenden teşhis etme, çaresine bakma adına olumlu olduğunu düşünüyorum. Ben Türk futboluna fair-play adına iyi bir iş yaptığımızı düşünerek kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” dedi.



"BU COĞRAFYANIN İNSANIYIZ"



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ise temel felsefesi dostluk olan sporda gerginliğin oluşmasını kabul edemeyeceklerini belirterek “Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Rizespor kulübümüzün şampiyonluğunu kutlamak için, başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Futbolun tarihi ve iki kentin geçmişine baktığımızda futboldaki iş birliğinin ötesinde ticarette olsun, kültürde olsun, sanatta olsun her zaman omuz omuza mücadele etmiş, birbirine destek olmuş iki şehrin arasını aslında felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan spor yüzünden gerilmesi hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Biz başkanımıza da bunu arz ettik. Gurbette bize baktıkları zaman bizleri Karadenizli diye nitelendirirler. Trabzonlu, Rizeli, Hopalı, Artvinli demezler, Karadenizli derler. Biz bu toprakların, bu coğrafyanın insanıyız. Gurbette yıllarca birbirimize destek olarak yaşamışken, sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez” diye konuştu.



Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantı sonrası Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Kartal, başkan Ağaoglu'nun yakasına altın Çaykur Rizespor rozeti taktı.



Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasında geçen yıl Süper Lig'de kalma mücadelesi yaşanmıştı. Ligin son haftasında Çaykur Rizespor sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yenmesine rağmen Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bursaspor ligde kalmış, yeşil mavililer ligden düşmüştü. Çaykur Rizespor yönetimi ve taraftarları Trabzonspor'a yönelik eleştirilerde bulunmuştu.