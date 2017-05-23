(Görüntülü Haber) Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

TRABZON, () - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına, bugün 19.00’da yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından, dar alanda oyun oynandı. Tedavisi devam eden Okay Yokuşlu takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bordo mavililer yarın saat 18.00’de gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.