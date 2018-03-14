(Görüntülü Haber) Trabzonspor’da Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başladı

TRABZON, ()





Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bugün 16.30’da yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması ve dar alanda maç yapıldı. Son bölümde ise kondisyon koşusu gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Bero, Durica, Castillo ve Esteban’ın yanı sıra Onur ile Burak’ın katılmadığı belirtildi. Abdülkadir’in ise takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.



Bordo-mavililer yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.