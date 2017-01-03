(Görüntülü Haber) Trabzonspor'un Antalya kampı başladı

SPOR Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıkları için dün akşam saatlerinde Antalya Belek'te toplanan Trabzonspor, kampın ilk antrenmanını bugün saat 11.00'de gerçekleştirdi. Kamp yapılan otelin sahasında basına kapalı olarak yapılan çalışma ısınmayla başlarken, toplu fartlex antrenmanıyla devam etti. Çalışmalara transfer görüşmesi yapan Mehmet Ekici ile Afrika Uluslar Kupası’nda yer alan Akakpo’nun yanı sıra yol izni olan Castillo, N’doye, İbanez ve Esteban katılmadı. Bordo mavililer, Antalya-Belek kampının ikinci çalışmasını bu akşam saat 19.00'da gerçekleştirilecek.