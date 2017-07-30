(Görüntülü Haber) Trabzonspor'un 50'nci yılı kutlandı 1

Muharrem Usta: "Transferler 2 Ağustos şenliklerine yetişecek"

"Bu sezon güzel bir takım izleyeceğiz"

Trabzonspor'un kuruluşunun 50. yılı kutlandı.



Öğleden sonra konserlerle başlayan kutlamalar, "1 Meşale de Sen Yak" etkinliği ile tamamlandı. İstanbul Sütlüce Sahili'nde toplanan yüzlerce taraftar, meşalelerle sahili bordo-maviye boyadı. Başkan Muharrem Usta, tekne ile açılarak, buradan sahilde olan taraftarlara üçlü çektirdi.



Etkinlikler kapsamda ayrıca kurulan Kızılay çadırında kan bağışı kampanyası yapıldı. Bağış yapan 3 bordo-mavili taraftarlar, yeni sezon forması kazandı. Taraftarlara ödüllerini Başkan Muharrem Usta takdim etti.



Kutlamalarda yerini alan Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, açıklamalarda bulundu.



Transferlerin birkaç gün içinde sonuçlanacağını söyleyen Usta, "İki, üç gün içinde hep beraber mutlu olacağız. Bu sezon güzel bir Trabzonspor izleyeceğiz. Hepimizin mutlu olacağı, hepimizi heyecanlandıran ve arkasından koşacağı harika takımı sizlere izletmenin çabası içindeyiz" diye konuştu.



Muharrem Usta konuşmasının devamında şunları kaydetti:



"Milyonlarca Trabzonsporlu takımımız için iz bırakanları, büyük iş yapanları unutmadığı gibi bundan sonra da unutmayacak. Sabırsızsınız, 'Geç oldu, geciktik' diyorsunuz. Herkes transferleri merak ediyor. Trabzonspor'da benim de çok görmek istediğim oyuncularımız var, belki biraz gecikti ama 2 Ağustos'a üç günümüz var. Ne istediğinizin farkındayız, ihtiyacımızı biliyoruz. Bu işin sonlanması büyük ihtimalle Trabzon'daki 2 Ağustos şenliğine yetişecek. Trabzon'daki 50. yıl kutlamalarımıza sizin de bizim de istediğimiz oyuncuları yetiştirmek için gayret içindeyiz."



Trabzonspor'un bugüne kadar çok önemli başarılar kazandığını söyleyen Usta, "Trabzon çok değerli şampiyonluklar aldı. Bundan sonra da alacağız. Biz aslında şampiyonluğu yakın bir zamanda yaşadık. Yeniden şampiyonluklara ihtiyacımız var ama herhalde Trabzonspor tarihinin en önemli şampiyonluğu 2010-2011 şampiyonluğu olacaktır. 7. şampiyonluğumuz olan 2010-11 şampiyonluğuna da saplanıp kalmayacağız. Daha nice şampiyonluklar için yola devam ediyoruz. Bu sene muhteşem bir Trabzonspor'u hep birlikte göreceğiz" açıklamasında bulundu.



Trabzonspor camiasının yeni başarılara ihtiyacı olduğunu belirten Muharrem Usta, "Bundan sonra da nice büyük tarihler yazmak için el ele vererek, kenetlenerek Trabzonspor'un arkasından büyük başarılara koşmak için hep beraber yolculuğa devam edeceğiz. Trabzonspor büyük bir marka. Dünyanın neresine gidersek gidelim bu heyecanı her yerde görüyoruz. Hepimizin yeni başarılara ihtiyacı var. Yeni başarılar ve şampiyonluklar için olağanüstü gayretle koşturuyoruz. Birlikte büyük başarılara imza atacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.