İbrahim YILDIZ - İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul'a geldi. Saat 13.00'te Trabzon'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında bekleyen Bordo-mavili taraftarlar, futbolcuların takım otobüsüne bindiği sırada sevgi gösterilerinde bulundular. Trabzonspor'un İstanbul'a getirdiği kadroda şu isimler bulunuyor; "Onur, Uğurcan, Arda, Pereira, Kamil, Uğur, Mustafa, Hubocan, Hüseyin, Samican, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, Abdülkadir, Rodallega, N'Doye ve Burak."
(Görüntülü Haber) Trabzonspor'u İstanbul'da taraftarı karşıladı
İbrahim YILDIZ - İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için İstanbul'a geldi. Saat 13.00'te Trabzon'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a...
31 Mart 2018 Cumartesi 16:53
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