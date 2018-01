(Görüntülü Haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Remy ve Novak gündemimizde" (2)

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde Novak ve Remy isimlerinin gündemlerinde yer aldığını belirtti, “Kesinlikle transfer yapacağız. Bu iki oyuncu olmazsa alternatifleri de var” dedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Antalya’daki kampının iyi geçtiğini ve eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını belirten Çalımbay, “Sadece Burak Yılmaz'ın sakatlık şansızlığını yaşadık. Transfer yapmayı umuyorduk. Kampa transferleri yapıp yetiştirmeyi çok istiyorduk ama maalesef onu başaramadık” dedi. ‘SEZONUN İKİNCİ YARISI ZORLU GEÇECEK’ Sezonun ikinci yarısının zorlu olacağına dikkat çeken Çalımbay, şöyle devam etti: “Bütün takımlar takviye yapıyor. Bizim de yapmamız gerekiyor. Kulübümüzde maddi açıdan sıkıntı varsa transfere karşıyız. Mevcut arkadaşların kafası rahat olması gerekiyor. Mas'ın yerine bir sol bek kesin alacağız. Bongonda ve Volkan yok. İkisinin yerine de bir oyuncu almak istiyoruz.” ‘REMY VE NOVAK GÜNDEMDE, ALTERNATİFLERİ DE VAR’ Çalımbay, transferde Novak ve Remy isimlerinin sorulması üzerine her iki oyuncunun gündemlerinde yer aldığını ancak alternatiflerinin de bulunduğunu ifade ederek bu konuda şunları söyledi: “Biz geldikten sonra oyuncu aradık. Hepsinin alternatif var. Neticede maddiyata geliyor. Her türlü bize uyacak oyuncu almamız gerekiyor. Remy ve Novak'tan sonra altında bir sürü isim var. Bakalım ikisi de olmazsa öbürlerine bakacağız. Çok kaliteli oyuncular bulduk ama bazılarını alma şansımız yok. Eğer kendi takımında oynayan oyuncuları alıyorsan çok büyük para vermek gerekiyor. Zor ama dediğimiz gibi yüzde yüz iki oyuncu almamız gerekiyor.” ‘ATİKER KONYASPOR MAÇINI KAZANMAK İÇİN TÜM RİSKLERİ ALACAĞIZ’ Yarın Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçta taraftara çok ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle dedi: “Atiker Konyaspor maçı camia için çok önemli maç. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. Galip gelmek maçı en iyi şekilde bitirmek tek amacımız. 1-0'lık skoru telafi edecek güçteyiz. Taraftarlarımızla bunu başarmamız gerekiyor. Kolay bir maç olmayacak. Yarın bizi 120 dakikada bekliyor olabilir. Biz her şeye hazırız. Tek düşüncemiz bu maçı en iyi şekilde bitirmek. Fenerbahçe maçı kadar önemli bir maç. Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Konya tehlikeli bir takım. Deplasmanda kontra atak oynayan oyuncular sahip. Bu maçı kazanmak için her türlü riske gireceğiz.” ‘BURAK’IN GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL’ Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılma durumuyla ilgili olarak ta konuşan Çalımbay, şunları söyledi: “Burak ile basın toplantısını yapmadan önce konuştuk. Cenk Tosun, Everton'a transfer oldu. Beşiktaş'ta çok güzel golleri var. Avrupa'da goller attı. Çok büyük teklif geldi, Everton'a gitti. Türkiye'nin en büyük golcülerinden biri Burak. Maç eksiğine rağmen çok gol attı, süper istikrar yakaladı. Teklif gelmesi normal. Bundan doğal bir şey yok. Ama bizim Burak'ı bırakmaya kesinlikle niyetimiz yok. Burak'a ihtiyacımız var. Buradan gitmesi mümkün değil.” ‘BURAK YARIN OYNAMAYACAK, OKAY’DA SORUN YOK GİBİ’ Burak Yılmaz ve Okay Yokuşlu’nun sakatlıklarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çalımbay, şöyle konuştu: “Burak’ın en ufak bir ağrısı dahi olsa kendisini riske etmeyeceğiz. Kupa maçında oynaması zor. Ligde oynayabilir ama ağrısı varsa yine riske etmeyiz. Ancak Fenerbahçe maçına yüzde yüz hazır olacak. Okay’da önemli bir sorun yok. Yüzde 90 oynayacak ama onda da ufak bir ağrı olursa riske etmeyiz.” ‘CASTILLO’YU KAZANMAK İSTİYORUZ’ Fabian Castillo ile ilgili de açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, “Başkanımız Castillo ile görüştüğünde bende oradaydım. Biz onu kazanmak istiyoruz. Çok önemli bir oyuncu. Castillo bu değil. Onu kazanmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. ‘KÖTÜNÜN İYİSİ OLDU’ Trabzon havalimanında uçağın pisten çıkmasıyla ilgili 1981 yılında kendisinin de benzer bir olay yaşadığını belirten Çalımbay, “Öncelikle herkese geçmiş olsun. Oradaki arkadaşlarımızın verilmiş sadakası var. Mucize şekilde bir şeyler oldu. Biz Trabzon'a gelip uçağı görünce olayın daha büyük olduğunu gördük. Pilot arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Çok üzücü olay, Allah yardım etti. Kötünün iyisi oldu. Biz de Beşiktaş'ta iken Trabzon havaalanına gelince dönemde pist çok kısaydı. Kış şartlarında inmek zor oluyordu. Biz de pisten çıktık denize değil fındık bahçelerine girdik. Teker çamura saplanıp kalmıştık. Allah yardım etti. O olay yaşanınca direkt aklımıza aynı olay geldi” diyerek açıklamalarını tamamladı.