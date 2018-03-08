(Görüntülü Haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Avrupa şansımız çok yüksek" (3)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kalan 10 maçlarını en iyi şekilde bitirmek için her şeyi yapacaklarını belirterek, "Avrupa şansımızı çok yüksek görüyorum" dedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, Trabzonspor'a başarı için geldiğini belirterek, "Tek hedefimiz Trabzonspor'un başarısı, başka bir düşüncemiz yok. Göreve geldiğimizde işimizin zor olduğunu biliyorduk, geldiğimiz camiayı da çok çok iyi tanıyorduk. Geldiğimiz zaman da takımın durumu belliydi. Zaten takımın durumu iyi olsa antrenör değişikliği olmazdı. Biz geldiğimizde belli ki burada bir kriz vardı ve bizim de bu krizi yönetmemiz gerekiyordu. Elimizden geleni yaptık, aslında çok da güzel şeyler yaptık" dedi. "SORUMLULUKTAN KAÇMAM" Çalımbay, ligin ikinci yarısının istedikleri gibi olmadığını ifade ederek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Beraberliklerimiz oldu ve bu başarısızlık olarak gösterildi. Biz bunu kabul etmedik. Çünkü oynadığımız oyun iyiydi. Göztepe, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçları mesela. Şansızlıklar yaşadık. Sonra yavaş yavaş bazı şeyler çıkmaya başladı. 'Bu sizin kurmadığınız takım' gibi bir soru geldi. 'Benim kurmadığım bir takım ama mazeret değil' dedim. İnsanlar mazeret kısmını almayıp gerisini kullandılar. Biz 3-4 maç dışında kötü bir çizgi çizmedik. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ben sorumluluktan kaçan bir insan değilim. Buradaki bütün sorumluluk bende. Buranın teknik direktörü benim ve tüm sorumluluk da benim. O oyuncu yok, bu oyuncu yok. Arkadaşlar tabii ki, sıkıntımız var ama hiçbir zaman kimseyi ortaya atıp kendimizi yukarıya alan insan değiliz. Gittiğimiz yerde bir çizgimiz vardı ve o çizginin altına hiç düşmedik. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş mağlubiyetleri aldık. Bunlardan sonra yeni yeni şeyler üretilmeye başlandı. Sorumluluktan kaçan bir insan değilim. Tüm sorumluluk bizim. Benim de tek hedefim Trabzonspor'u Avrupa'ya getirmek. 10 tane maçımız var,10'u da final niteliğinde ve bu maçları iyi şekilde bitirip takımı Avrupa'ya getirmek istiyoruz. Artık o alındı, bu alınmadı muhabbetini de kapatırsanız sevinirim. Bundan sonra ağzımdan bir daha duymayacaksınız." "AKHİSARSPOR MAÇINA TEKMEYE KAFA ATAN OYUNCULARLA ÇIKACAĞIZ" Takımdaki sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili bilgi veren ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını anlatan Çalımbay, şunları dedi: "Esteban, 1 ay yok. Mustafa Akbaş 1 ay daha yok. Castillo geri dönecek, onların raporuna göre bakacağız ve 1.5 ay olmayacak. Durica, 1 ay yok. Bero sakatlandı, en az 1 ay yok. Abdülkadir, maçta oynayabilir ama sakat. Hubocan sarı kart cezalısı. Bu tür sıkıntılarla Akhisar maçına gideceğiz. Akhisarspor maçı benim ilk maçım olacak. Sıfırdan başlıyoruz artık. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tekmeye kafa atacak arkadaşlar ile çıkacağız. Ben yönetimime güveniyorum, taraftarlara ve futbolculara güveniyorum. Bizim söylediklerimizi maalesef yanlış anladılar. Takviye söylemimiz yanlış anlaşıldı. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Akhisarspor maçı benim ilk maçım ve telafisi olmayan karşılaşmalar." "AVRUPA ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK" Trabzonspor'un Avrupa kupası şansı çok olduğunu belirten Çalımbay, bu konuda ise şunları söyledi: "Tek şey huzurlu ortamı tekrar yakalamak. Şansımız çok yüksek. Ama önümüzdeki Akhisarspor maçı çok önemli. Akhisarspor'un buraya karşı olaylı bir galibiyeti var ve onu önce yok edeceğiz. Trabzon tarihinde Alanya'yı ilk defa yendi. Alanya da ilk maçta önemli sonuç almıştı şimdi sıra Akhisar maçını çevirmek." "BURAK OLAYI YANLIŞ ANLAŞILMADAN İBARET" Dün antrenmanda yardımcı antrenör Bülent Albayrak ile Burak Yılmaz arasında yaşanan tartışmayla ilgili de konuşan Çalımbay, "Olayın içerisinde ben yoktum. Sonradan geldim. Oyuncuların koşmasını istedim. Burak'la herkesin içerisinde değil, tek konuşmam gerektiğine inandım. Antrenman başladıktan sonra Burak'ı çağırdım, olayı öğrendim. Burak'ın söylediği olay benim güleceğim bir olay. Benim söylemek istediğim tek şey vardı. Bu takımın bütün golcüsü Burak. Son 4 maçımızda 5 gol attık 4'ü Burak'ın, 1'i Abdülkadir'in. Söylemek istediğimiz Allah göstermesin Burak'a bir şey oldu, sakatlandı, sezon sonuna kadar yok. Diğer arkadaşlarımızın gol atması lazım. Gol hep Burak atacak diye bir şey yok. Dünkü olay tamamen bir yanlış anlama. Sonra Burak ile konuştum. Burak'ı Trabzon'a Eskişehir'den gönderen benim. O gün Burak'ı Trabzon'a vermeden o zaman takımın başında olan Şenol Güneş ile konuşmuştuk. Burak ile bizim çalışmamız apayrı. Dünkü konuşmadan sonra olay kapandı. Burak gitti Bülent hocadan özür diledi. Birbirlerine sarıldılar, olay bu. Bizim olduğumuz yerde kötü bir olay olmaz, mümkün değil. Haftanın ilk antrenmanı gergin olabilir. Çünkü maçtan geliyorsunuz. Olay küçük bir yanlış anlaşılma, zaten iki dakika sürdü. O olayda hiçbir şey yok" diyerek açıklamalarını noktaladı.