Trabzonspor, cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Tam kadro yapılan çalışmalara Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve tedavisi tamamlanan Okay Yokuşlu ile Jan Durica da katıldı. Bordo mavililer yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.
(Görüntülü Haber)Trabzonspor tam kadro çalıştı
Trabzonspor, cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda rejenerasyon...
25 Mayıs 2017 Perşembe 14:20
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