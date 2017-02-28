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(Görüntülü Haber) Trabzonspor taktik çalıştı

HABER-KAMERATOLGA SAĞLAMTRABZON-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig?in 23?üncü haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.00?de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde...

HABER-KAMERATOLGA SAĞLAMTRABZON-Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig?in 23?üncü haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.00?de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk 20 dakikasına basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Jan Durica yer almadı. Taktik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı antrenmana alt yapıdan genç oyuncular da dahil edildi. Antrenman öncesinde teknik direktör Yanal, Olcay Şahan ile sahanın uzak köşesinde bir süre sohbet etti. Antrenmanda futbolcuların morallerinin de yüksek olduğu gözlendi. Bordo mavililer yarın saat 18.00?de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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