Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Cumartesi günü kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Onur ve Castillo yer almadı. Burak ile Onazi’nin ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
(Görüntülü Haber) Trabzonspor, taktik çalıştı
Tolga SAĞLAM / TRABZON,() - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Cumartesi günü kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet...
19 Nisan 2018 Perşembe 14:02
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.