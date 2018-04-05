(Görüntülü Haber) Trabzonspor pas ve taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Sakatlığı bulunan Esteban antrenmanda yer almadı. Durica'nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtilirken, sakatlığının ardından tedavileri tamamlanan Castillo ile Bero da takımla çalışmalara başladı. UĞURCAN'A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI Bu arada antrenmanda genç kaleci Uğurcan Çakır'a 22'nci yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirten Uğurcan'ı takım arkadaşları ve teknik heyet tebrik etti. Bordo-mavililer yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.