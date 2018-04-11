Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, çabukluk ve taktik çalışması yapıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan Onazi ile Batuhan katılmadı. Esteban ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı. Ayrıca izinli olan Okay ve salonda çalışan Burak Yılmaz da antrenmanda yer almadı. YUSUF ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI Öte yandan bordo-mavililerde dar alanda oynanan çift kale maç sırasında Sami Can ile girdiği ikili mücadelede sol ayağına darbe alan Yusuf Yazıcı, antrenmanın son bölümüne katılmayarak salona geçti. Genç oyuncunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.
(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Tolga SAĞLAM/TRABZON, () Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik...
11 Nisan 2018 Çarşamba 15:32
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