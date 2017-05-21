(Görüntülü Haber) Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından (1)

SPOR Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal, takım olmanın zor olduğunu, başarı için takım olmak gerektiğini söyledi. Yanal maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



YANAL: BAŞARI İÇİN TAKIM OLMAK GEREKİYOR



“Öncelikle Medipol Başakşehir'i bu sezon ki performansından dolayı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi’ni garantilediler. Sabırlı davrandılar, iyi takım oldular. Zirvede Beşiktaş ile yarıştılar, Türkiye Kupası'nda da finale yükselerek bu sabrın karşılığını aldılar. Biz sezon başı birçok problem yaşadık ve bunun üstesinden gelmek için uğraş verdik. Hiçbir oyuncunun gelmek için tercih etmediği, sıkıldığı, transferde zorluk yaşayan, dağılan bir takımdık. Transfer yapmak, takımı toparlamak adına sıkıntılı dönemler geçirdik. Devre arasında isabetli transferle bir takım olma yolunda yavaş yavaş adımlar attık. Bugün geldiğimiz noktada bu takım gelişecek, uzun süreli kalıcı iskelet oluşturup takviyelerle iyi bir yarışmacı takım olacaksa her şeyiyle takım olmak gerekiyor. Buraya ilk geldiğim günde söylemiştim. İkinci gelişimde de bahsettim, şimdi de altını çiziyorum. Trabzonspor'un başarısı için takım olmak gerekiyor. Bunun en önemli unsuru elbette ki camianın, taraftarın, medyanın sonra da takımın birlikte aynı duyguyu ruhu paylaşması. Aynı ruh paylaşılarak sahip çıkılması gerekiyor.”



TAKIM OLMAK ZOR



Takım olmanın zor olduğunu, Trabzonspor'un iyi günün de kötü gününde olacağını anlatan Yanal, şunları söyledi:



“Trabzonspor, çok yeni ve zorlu koşulardan geliyor. 5 senenin acısını ve sıkıntısını çekerek geliyor. Bunların altını hepimiz çiziyoruz, hepimiz belirtiyoruz, bildiriyoruz çünkü takım olmak zor. Önümüzde bunla ilgili çok ciddi bir sancı var. Çok ciddi bir uğraş bizi bekliyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum bütün oyuncular sevilmeye layık. Takımındaysa eğer, sahadaysa tüm oyunculara destek vermelisin. Ahmet, Mehmet diye ayırım yapmamalısın çünkü oyuncuların, ilgiye, sevgiye, desteğe ihtiyacı var. Bugün takım olmak kadar bizim bir olmaya, tüm camiaya ihtiyacımız var. Tüm taraftara, camiaya, medyadaki arkadaşlarımızın hoşgörüsüne, desteğine ihtiyacımız var.”



AVCI: ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ AZALDI



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ligde şampiyonluk şanslarının azaldığını ancak mutlu oldukları bir sezon yaşadıklarını söyledi. Avcı maçın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



“İlk defa Trabzonspor’un yeni yapılan stadına geldim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok büyük bir camia, yakışmış. Trabzonspor Türk futbolunun önemli taşlarından biri. Türk futbolunda hep var. Sadece burada değil tüm kulüplerde Trabzon’da yetişmiş oyuncular var. Trabzonspor baskılı, sert ve faullü oynayan bir takım. Geçişleri de, atakları da çok çabuk sonuçlandıran bir takım. Bugün biz özellikle merkeze oynamayacaktık. Merkezde çok baskı yedik. Alışık olmadığımız, geçiş oyunlarının olduğu, dengeli olmayan bir ilk yarı yaşandı. Rakip pozisyona girdi, ilk yarı bizden daha etkiliydiler. Bizim özellikle son haftalarda oynadığımız, geliştirdiğimiz topa sahip olma oyununu 55’nci dakikadan sonra devreye soktuk. Bu dakikadan sonra oyuncularımızın topa sahip olarak, pozisyona girerek oyun gücünü sahada göstermeleri beni mutlu etti. Bugün itibariyle 32’nci hafta bitti ve bu haftaya kadar yarışın içindeyiz. Bu bizim için keyifli bir durum. 3 senelik yeniden yapılanan bir kulüpte 2 kere Avrupa Kupası, bugün de Şampiyonlar Ligi’nin garanti olması önemli bir başarı. Önümüzde bir de Ziraat Türkiye Kupası var. Buna da sahip olarak harika başladığımız sezonu harika bitirmek istiyoruz. Trabzonspor 20’nin üzerinde faul yaptı. Ama ikinci yarıda bu rakam düştü çünkü topa sahip olduğumuzda onların temposunun düşeceğini biliyorduk. Kupada 120 dakika oynadıktan sonra bugün özellikle ikinci yarıda 35-40 dakika böyle oynamak kolay değil. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Bardağın dolu tarafında çok mutlu olmamız enerjimizin yukarıda olması gereken bir sezon yaşıyoruz. Trabzonspor’a da bu geçiş döneminde tekrar yukarılarda olabilecek kadroyu kurdukları için de teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.”



MATEMATİKSEL OLARAK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR



Avcı, bugün alınan beraberliğin ardından şampiyonluk şanslarının azaldığını ifade ederek şöyle konuştu:



“Fark bugün itibariyle 4 puan oldu. Yarıştığımız takım Beşiktaş. Ligin en kaliteli takımlarından bir tanesiydi. Ligin yarısında biz, yarısında onlar lider kaldılar. Oyun olarak Beşiktaş’a iki maçta da üstünlük sağladık. Bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bardağın dolu tarafı bu. Şansımız azaldı ancak matematiksel olarak devam ediyor. Kalan iki maçımızı kazanarak devam etmek istiyoruz."



Gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını belirten Avcı, uzun vadede çalışacakmış gibi hareket ettiğini kaydetti. Avcı, Galatasaray’dan teklif alıp almadığına ilişkin ise, “Bu sene bir teklif almadım” yanıtını verdi.



Beşiktaş’ın Gaziantepspor yönetiminden 27 bin kişilik bilet talebine yönelik soruya ise, “Onların kendi arasında olan bir şey. Beşiktaş ile yarıştığımız için mutluyuz. Saha dışında bu tür konuşmaların içinde olan birisi değilim.” dedi.



TÜRKİYE KUPASI’NI İSTİYORUZ



Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmayı çok istediklerini de kaydeden Avcı, “2010-11 sezonunda penaltılarla kaybetmiştik. Bu yıl kazanacağımıza inanıyorum. Bu kadar güzelliklerin arasında bu işin süsü kupaysa bu da bize yakışır. Atiker Konyaspor da bu ligin çıkış yapan değerli bir takımı. Ben de oyuncularım da inanıyor. Bunu cebimize koymaya çalışacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.