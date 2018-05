(Görüntülü Haber) Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından 2

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, böyle bir maçı beklemediklerini ve neticede mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi. ÇALIMBAY: "MAĞLUBİYETİ HAK ETTİK" Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Buraya geldiğimden bu yana ilk kez bu kadar bariz defans hatası gördük. Bu hatalar da pahalıya patladı. Rakip girdiği pozisyonların tamamına yakınını değerlendirdi, biz de yardım ettik. Ofans açısından çok net pozisyonlar yakalandı, değerlendiremedik. Böyle hatalar yapıldığı zaman karşı takım affetmez. Sivas maçı da öyleydi, çok pozisyon vardı. İlk yarı atamadık, sonra yaptığımız hatalardan dolayı goller yedik. Maça bakarken yaptığımız hatalardan dolayı inanılmaz derece üzüldüm. Sonra iki arkadaşımızın kırmızı kart görmesi çok kötü oldu ama her şey bitmiş değil. 5'inci sırada ligi bitirme iddiamız sürüyor. Elimizden gelen gayreti gösterip inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz." "KADROMUZ BELLİ" Kadrolarının belli olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydeden Çalımbay, sakat ve cezalı oyuncuların oluşunun da kendilerini etkilediğini belirterek, "Maçtan önce oyuncularımla konuştum. Kasımpaşa oyuncularının yarısından fazlası benim oyuncularım. Benim kurduğum takım. Maç toplantılarında oyuncuların neler yapabileceğini anlattık. Anlattığımız halde goller yedik. Sakat ve cezalı oyuncular var, elimizdeki kadro bu. Eksik çıktığımızda sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu. "DEFANS HATALARI UĞURCAN'A DA YAZIK ETTİ" Çalımbay, genç kaleci Uğurcan Çakır'ın performansına ve Estaban'ın sakatlığına ilişkin ise, "Bugün defans hataları Uğurcan'a da yazık etti. Fazla yapacağı bir şey yoktu. Esteban ve Uğurcan hangisi hazırsa oynatacağız. Uğurcan'ı kazanmak lazım. Hemen böyle goller yedi diye alıp bir kenara atmak doğru değil. Bu hatalarda kalecilerin yapacağı bir şey yok" ifadelerini kullandı. KEMAL ÖZDEŞ: "İYİ OYNAYARAK 3 PUAN KAZANDIK" Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise yaptığı açıklamada zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz iki hafta kaybetmek belki hedef olarak belirlediğimiz ilk 5'ten bizi uzaklaştırmıştı. Sadece matematiksel bir iddiamız söz konusuydu. Bugün burada oyuna iyi başladık, istediğimiz oyunu oynadık, golü de bulduk. Önde kaybettiğimiz topta arkayı paylaşamamak golü yedirdi. Daha sonra 2 gol bulduk. Attığımız her golden sonra oyunumuz daha da bozuldu. İlk yarı belki de birkaç maçta vermediğimiz kadar pozisyonlar verdik. Devreye de berabere girebilirlerdi, net gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Maçın ikinci yarısında topun bir o bir bu kalede Trabzonspor'un işine geleceğini oyuncularımla paylaştım. Topa sahip olarak oynamak ve takım boyunu kısa tutmak, her iki yöne eşit oynama çabası daha güvenli oynattı. İyi oynayarak 3 puan kazandık. Oyuncularımı kutluyorum, Trabzonspor'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum" dedi. "TREZEGUET'İN SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK" Özdeş, Trezeguet'in satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik sorulan soruya ilişkin olarak ise, "Satın alma opsiyonu bizde. Kulübümüz bu opsiyonu kullanacaktır. Süresi daha var" yanıtı verdi. Özdeş, hakem Ümit Öztürk ile ilgili olarak ise, "İki takım için de tartışılacak kararlar verdi. Ümit hocanın iyi niyetinden asla şüphe etmem. Geleceğin en iyi hakemlerinden biri olacak" diyerek açıklamalarını tamamladı.