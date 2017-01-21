(Görüntülü Haber) Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45'te tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti. Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Zeki, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Okay, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Castillo, Suk ve N'doye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Bero'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, transfer görüşmeleri yapan Mustafa Yumlu, genç oyuncu Abdülkadir Ömür, Uğurcan ve Sheydaev İstanbul'a götürülmedi.