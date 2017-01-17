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(Görüntülü Haber) Trabzonspor Gümüşhane'de

TOLGA SAĞLAM/GÜMÜŞHANE- Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci haftasında yarın deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Gümüşhane'ye geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle saatlerinde teknik...

TOLGA SAĞLAM/GÜMÜŞHANE- Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci haftasında yarın deplasmanda Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Gümüşhane'ye geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde öğle saatlerinde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanın ardından saat 14.00'te Gümüşhane'ye hareket eden bordo mavililer, 16.00 sıralarında konaklayacağı otele geldi. Bir grup Trabzonspor taraftarı da burada takımı karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bordo mavili takımın Gümüşhane kafilesinde Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo, kart cezalısı N'doye, ameliyat olan ve tedavisi devam eden Bero ile kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin yanı sıra, Onur, Durica ve Abdülkadir yer almadı. TORUL'DA COŞKULU KARŞILAMA Bu arada bir grup Trabzonsporlu taraftar, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde takımı tezahüratlarla karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi. Torul Trabzonsporlular Derneği Başkanı Veysel Küçüköner ve yönetim kurulu üyeleri de futbolculara çiçek verdi.

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