Tolga SAĞLAM/TRABZON, () TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana milli takım kamplarından dönen Uğur Demirok, Filip Novak, Tomas Hubocan katılırken, Yusuf Yazıcı takımdan ayrı çalıştı. Milli takımdan sakat dönen Okay Yokuşlu ile tedavisi eden Esteban ve izinli olan Onazi ise antrenmana katılmadı. Durica ile Bero takımdan ayrı yürüyüş yaparken, Castillo ise özel antrenörüyle takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç oynandı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Tolga SAĞLAM/TRABZON, () TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde...
29 Mart 2018 Perşembe 14:32
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.