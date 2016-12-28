(Görüntülü Haber) Trabzonspor Denizli'ye eksik gitti

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda 3’üncü Lig 1’inci Grup ekibi Kızılcabölükspor ile oynayacağı maç için Denizli’ye gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45’te özel uçakla Denizli’ye hareket etti. Denizli kafilesinde Esteban, Furkan, Uğurcan, Zeki, Mustafa Yumlu, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Güray, Onazi, Okay, Aytaç, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Mehmet Ekici, Castillo, Suk ve N’doye olmak üzere 18 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Yusuf Erdoğan’ın yanı sıra Onur, İbanez, Akakpo, Bero, Muhammet ve Ramil Sheidaev Denizli’ye götürülmedi.