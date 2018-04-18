Tolga SAĞLAM / TRABZON, () Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Trabzon'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. Trabzonsporlu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.
(Görüntülü Haber) Trabzonspor'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı
Tolga SAĞLAM / TRABZON, () Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Trabzon'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde...
18 Nisan 2018 Çarşamba 15:22
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