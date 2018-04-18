(Görüntülü Haber) Trabzonspor'da Okay, Yusuf ve Pereira imza gününe katıldı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () Trabzonsporlu futbolcular Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. Trabzon'da bordo-mavili kulübün forma sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Okay, Yusuf ve Pereira, yoğun ilgiyle karşılandı. Trabzonsporlu 3 futbolcu, burada kulübe ait formaları imzalarken, taraftarlarla da fotoğraf çektirdi. Çok sayıda taraftar da banka dışında imza için kuyruk oluşturdu.