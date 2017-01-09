(Görüntülü Haber) Trabzonspor'da Mehmet Ekici belirsizliği sürüyor

Trabzonspor'da Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan ancak transfer belirsizliği devam eden Mehmet Ekici'nin Başkan Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu ilettiği öğrenildi. Bordo mavili takımla sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Mehmet Ekici konusunda belirsizlik devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Ekici'nin, Başkan Muharrem Usta ile yeniden bir araya geldiği ve ayrılmak yönündeki istediğini bir kez daha yinelediği belirtildi. KULÜBÜN ÇIKARLARI ÖN PLANDA TUTULACAK Ekici'nin yapılan görüşmede transfer sürecinde Trabzonspor'un çıkarları neyi gerektiriyorsa ona hizmet etmeye hazır olduğunu ilettiği de ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde menajerleri araya sokmadan Trabzonspor yönetimiyle bizzat konuşarak hareket etmesi dikkat çekerken, Başkan Usta'nın yapılan görüşmelerde transfer belirsizliğini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını Ekici'ye bildirdiği kaydedildi. RODALLEGA'NIN MENAJERİ BEKLENİYOR Bu arada, Trabzonspor'un kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü forvet oyuncusu Hugo Rodallega'nın menajeri bekleniyor. Akhisar Belediyespor ile oyuncunun transferi konusunda Mustafa Yumlu'nun yanı sıra bir miktar para karşılığında el sıkışan bordo mavili yönetim, oyuncunun menajeriyle de yapılacak görüşmenin ardından bu transferi netleştirecek. Trabzonspor'un bu transferde takas olarak kullanacağı Mustafa Yumlu'nun da Akhisar Belediyespor ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. TAKIM TAKTİK ÇALIŞTI Antalya'nın Belek ilçesinde devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmanda Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Akakpo, salonda çalışan Durica ve ameliyat olan Bero yer almadı. RAMİL SAHAYA ÇIKTI Bu arada, Trabzonspor'da transfer görüşmeleri yaptığı için iki gündür takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Ramil Sheidaev, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte sahaya çıktı. 20 yaşındaki genç oyuncu, saha kenarında takımdan ayrı olarak düz koşu gerçekleştirdi. BERO ANTALYA'YA GELİYOR Trabzonspor'da sağ dizinden yaşadığı sakatlığın ardından takımın Antalya kampından ayrılarak ameliyat olan Matus Bero'nun, yarın yeniden kampa katılacağı bildirildi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun burada hafif tempolu antrenmanlara başlayarak takıma dönüş süresini de hızlandıracağı öğren