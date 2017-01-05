(Görüntülü Haber) Trabzonspor'da Bero şoku

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Slovak oyuncu Matus Bero'nun sakatlandığı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Galatasaray maçından sonra dizinde ağrılar hisseden ancak ardından uygulanan tedavi sürecine olumlu cevap veren Bero' nun, dün yapılan son antrenmanda yine sağ dizinde şiddetli ağrı şikayetiyle sağlık ekibine başvurduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde ise oyuncunun kampa devam edemeyeceği ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı tespit edildi. Bunun üzerine 21 yaşındaki genç oyuncu takımın kamp yaptığı otelden ayrıldı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bu duruma çok üzüldüğü ifade edildi. Trabzonspor'un Bero'nun sakatlanmasının ardından devre arası transfer döneminde bu bölgeye takviye yapılması noktasında çalışmalarına hız verdiği kaydedildi. GÜRAY VE RAMİL'E TRANSFER İZNİ Trabzonspor'da devre arasında yapılan ve yapılması muhtemel transferlerin ardından fazla forma şansı bulamayacağını düşünen Güray Vural ve Ramil Sheidaev transfer görüşmelerine başladı. Ramil Sheidaev'in Samsunspor ile, Güray Vural'ın ise Kayserispor ve Bursaspor'la görüştüğü, Trabzonspor'un da kiralık olmak şartıyla bu transferlere onay vereceği öğrenildi. TAKIM TAKTİK ÇALIŞTI Antalya'nın Belek ilçesinde devre arası kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor, bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Yoğun yağış altında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Antrenmanda hasta olan N'doye, Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Akakpo, sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılan Bero ve transfer görüşmeleri yapan Güray ile Ramil Sheidaev yer almadı. FUTBOLCULAR GOLF ARABASIYLA TURLADI Bordo mavili takımda bugün yapılan antrenman sonrasında bazı futbolcular sahanın kenarında bulunan golf arabasına binerek antrenman sahasının kenarında tur attı. Keyifli dakikaların yaşandığı yolculuk sırasında aracın direksiyonunda Zeki Yavru yer aldı. Otelin sahaya giriş kapısına kadar arkadaşlarını getiren Zeki, daha sonra aracı aldığı noktaya bıraktı. BAŞKAN USTA DA ANTRENMANI İZLEDİ Bu arada Trabzonspor'un saat 11.00'de gerçekleştirdiği antrenmanın bir bölümünü dün akşam takımın kamp yaptığı otele gelen başkan Muharrem Usta da izledi. Başkan Usta'ya, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Rıza Egemen ile Okan Alemdaroğlu da eşlik etti.