(Görüntülü Haber) Trabzonspor Başkanı Usta: "Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun"

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor dışında hangi takımın şampiyon olduğunun kendileri için öneminin olmadığını belirterek, "Kim daha çok hak ediyorsa, elbette o şampiyon olsun" dedi.



Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altuntaş'ı ziyaret etti. Muharrem Usta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ligde oynayayacakları maçlara dikkat çeken Usta, "Pazar günü kendi sahamızda karşılaşacağımız rakibimiz Başakşehir, Trabzon maçına motive çıkar. Finale kaldığı için yorgunluğu atmıştır onlar. Artık senenin sonuna yaklaştık. Başakşehir arkasından Fenerbahçe maçımız var. Güzel bir maç olacaktır. Başakşehir için de, bizim için de ne olursa olsun hedeflerin olduğu bir maç. Onlar bir taraftan şampiyonluğa oynuyorlar. Biz ikinci devre iyi bir durumdayız ve ikinci devreyi lider bitirebilme şansımız olabilir. Ya da ikinci devre başladığında söylediğimiz 35 puan barajını aşma diye bir konumuz var. Bizim de o hedefi aşmamıza destek olacak bir maç. Haliyle Trabzonspor için önemli bir maç. Umarım herşey iyi olur, güzel olur" dedi.



"KADIKÖY'DE GÜZEL MAÇ OLACAK"



Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının her zaman önemli maçlar olduğunu ifade eden Usta, "Bizim çok zor süreçlerden sonra takımın epeyce derlenip toparlanığı bir sistemin oturmaya başladığı bir süreçteyiz. Kadıköy'deki maç o açıdan bence güzel bir maç olacak. Seyir zevkinin de güzel olacağını düşünüyorum. Her ne kadar Fenerbahçe de istediği sonuçlara ulaşamamış olsa bile Fenerbahçe-Trabzonspor maçları her zaman ciddi maçlardır. Her iki takım da olabildiğince konsantre olacaktır. Bizim açımızdan da senenin son 3 maçı ve son viraj. Buraları da mümkün olduğu kadar iyi geçmek istiyoruz" diye konuştu.



"'YÖNETİMLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SORUNLARI TARAFTAR ÖDEMEMELİ"



Şike süreci ile ilgili konuşan Usta, "Bu yaklaşık 5 senelik bir süreç. Görünen o ki bir miktar daha devam edecek ama, benim her zaman söylediğim birşey var. Şike olayında taraftarların karşı karşıya gelmesi bizim tasvip edeceğimiz bir şey değil. Çünkü taraftarlar her rengin arkasından koşuyor olabilirler. Yönetimlerin ortaya çıkarmış olduğu sorunların bedelini taraftarların ödememesi lazım, ama her zaman taraftarlar içerisinde marjinal diyebileceğimiz gruplar vardır. Yapılan yanlışların arkasından da koşarlar. Biz sapla samanı ayırmak istiyoruz. Bu süreçle ilgili de hem UEFA nezninde ilerleyen bir yapı var. Zannediyorum kısa süre içerisinde de FIFA'ya taşınacak bir yolculuk içerisindeyiz. Her zaman söylüyoruz. Trabzonspor 2010-2011 sezonu için tüm Trabzonlu'ların gözünde, kalbinde, hislerinde her türlü o yılın şampiyonu olan takımdır. Onun için orada yürüyen mücadele başka bir kulvar. Ama futbol bambaşka bir kulvar" şeklinde konuştu.



"GELİNEN SÜREÇTE İKİ YOL KALMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"



Usta, İsviçre'de şike süreci ile ilgili bir hukuk büroları olduğunu açıklayarak, şöyle konuştu: "Onlarla FIFA süreci ile ilgili son bir değerlendirme yapacağız. Başvuru ile ilgili durumumuzu şekillendirmiş olacağız. Sabah avukat arkadaşlarla birlikte İsviçre'ye gidiyoruz. Gelinen süreçte iki yol kalmış gibi gözüküyor. Birisi direk FIFA'ya başvurmak. Diğeri ise İsviçre Federal Mahkemesi'nin ardından FIFA'ya başvurmak. Onu değerlendireceğiz. Hangi yol olması gerekiyor. Hukuki bir süreç bu. Orada da bir hata olsun istemiyoruz. Yarın onun kararını vereceğiz. CAS'ın resmi kararı geçen hafta bize ulaştı. Karardan sonra belli bir başvurma süreci var. Haliyle takvim başlayalı bir hafta 10 gün oldu. Önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde de yarınki görüşmemize göre başvurumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Oradaki görüşmeden sonra da Trabzon'a geçip, Başakşehir maçına yetişmiş olacağız"



"KİM HAK EDİYORSA O ŞAMİPYON OLSUN"



Bu sezonun şampiyonu kim olur sorusuna Usta, "Biz olamayınca kim olursa olsun, çok fark etmiyor. Haliyle son 3 haftaya girildiğinde de Beşiktaş bir adım önde gibi görünüyor ama, futbolda 2 puan hem çok önemli, hem de bazen çok önemsiz olabilir. Ama dediğim gibi, bizim açımızdan Trabzonspor şampiyon olamadığında kimin olduğunun gerçekten çok da fazla önemi yok. Kim daha çok hak ediyorsa elbette o şampiyon olsun. Onu da birlikte göreceğiz."