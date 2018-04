(Görüntülü Haber) Trabzonspor başkan adayı Ağaoğlu: “Bugüne kadar performans değil, hep futbolcu kariyeri satın aldık" (2)

TRABZONSPOR başkan adayı olan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün bugüne kadar hiç futbolcu performansı satın almadığını belirterek, “Biz bugüne kadar futbolcuların hep kariyerlerini satın aldık. Çok az yabancı ve şöhretli oyuncu performansıyla birlikte geldi. Biz performans satın almadık” dedi. Trabzonspor’un 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylarından Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte toplantıya katılan Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Olağanüstü Genel Kurul’un çoğunluk aranan bölümünün gerçekleştirildiği 29-30 Mart tarihlerine 8-10 saat kalıncaya kadar hiçbir başkan adayının başvurusunun bulunmadığını ifade eden Ağaoğlu, “Gece yarısı saat 23.30’da ben adaylık başvurusunda bulunacağımı duyurdum. Karar vermemdeki en önemli etken, böylesine büyük bir kulübün olağanüstü genel kurul kararı alıp, genel kurula saatler kala hiçbir adayın çıkmamasıydı. Ben bunu hazmedemedim. Bu camiada da huzursuzluk yarattı. Dün yönetim kurulu listemizi divan baklanlığına teslim ettik. Yönetim kurulumuzun haricinde başkan baş danışmanı ve genel koordinatör olarak da sayın Özkan Sümer seçildiğimiz takdirde bizlerle birlikte aynı düşünceler doğrultusunda kulübümüze hizmet edecek” dedi. “TRABZONSPOR’A BORCUM VAR, SEÇİLİRSEM ÖDEYECEĞİM” Ağaoğlu, kulübü bulunduğu durumdan çıkaracak bir ekibe sahip olduklarını da ifade ederek, “Yükümüz ağır. Yıpranmadan çıkamayacağımızı da biliyorum. Eminim ki en çok ben yıpranacağım. Böylesine hassas süreçte dahi bu kadar kulübüne bağlı taraftarların olduğu camiadan kulübe başkan adayı çıkmıyor. Çıkanların hevesini kırmamamız lazım. Allah inşallah bir daha göstermez ama bunu yaparsak daha çok yönetici ararız. Buradan yıpranmadan gitmek kimseye nasip olmamışsa seçilirsek ve görev süremiz sonunda en fazla yarayı benim alacağımı biliyorum. Benim Trabzonspor’a borcum var. Seçilirsem o borcu da ödemek nasip olacak” diye konuştu. “BUGÜNE KADAR PERFORMANS DEĞİL HEP FUTBOLCU KARİYERİ SATIN ALDIK” Trabzonspor’un bugüne kadar futbolcu performansı değil hep futbolcu kariyeri satın aldığını anlatan Ağaoğlu, “Genç nesil tarafından bu kulübün bir futbol kulübü olduğu, bu kulübün bir futbol altyapısı olduğu ve bu kulübün tarihi başarılarını nasıl elde ettiği unutuldu. Bu gerçekleri unuttuğumuzda çok büyük sıkıntıların içerisinden kolay kolay çıkamayız. Bir şekilde bu altyapının yeniden organize edilip, planlanıp harekete geçirilmesi lazım. Trabzonspor’un kurtuluş reçetesi burada. Bugüne kadar bazı gerçekleri göz ardı ettik. İstanbul’un üç büyük takımının uyguladığı transfer politikalarını bizim uygulamamız mümkün değil. Bugün o kulüplerin transfer ettiği futbolcuya onların verdiğinin yüzde 20 üzerinde de verseniz bu kente getirmeniz mümkün değil. Biz bugüne kadar futbolcuların hep kariyerlerini satın aldık. Çok az yabancı ve şöhretli oyuncu performansıyla birlikte geldi. Biz performans satın almadık. Trabzonspor Çin ve Katar’dan önceki atlama taşı haline geldi. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım” ifadelerini kullandı. “TRABZONSPOR EHR ZAMAN YARIŞIN İÇERİSİNDE OLMALIDIR” Trabzonspor’un her zaman yarışın içerisinde olması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, mevcut borcu da yapılandırmaları gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Çok kısa zaman içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla, mevcut borcu borcumuz olan bankalarla görüşmeler yapıp bunun bir şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Faiz yükünü azaltmamız, vaadeye yaymamız ve kulübe bir nakit akışı sağlamamız lazım. Bugün itibarıyla bu kulübün kapısından içeri girdiğiniz zaman 5 kuruş gelir girdisi olmayan bir kulüple karşı karşıyayız. Bunun bir şekilde önüne geçmeliyiz. Geldiğimiz zaman ne ile karşılaşacağımızı bildiğimiz için bununla alakalı da ön çalışmalar yaptık. Bunun dışında gelir artırıcı projeler yapmamız, giderleri minimize etmemiz lazım. Bu noktada düşündüğümüz 1-2 önemli projemiz var. Giderlerin minimize edilmesi konusunda Trabzonspor’un performansına para ödeyerek yapacağı transferlere her zaman ihtiyacı var. 3 sene sabır istiyorum derken ‘kenara çekileceğiz, kimse bizden bir şey beklemesin anlamında değil.’ Trabzonspor her zaman yarışın içerisinde olacaktır, olmak zorundadır.” “GELİRLERİN EN FAZLA YÜZDE 30’UNU AŞAN HARCAMA YAPILABİLİR” Ağaoğlu, seçilmeleri halinde tüzükte önemli bir değişikliğe giderek ekonomi ile ilgili maddeler ekleyeceklerini de ifade ederek şöyle konuştu: “Tüzükte değişikliğe giderek, gelirlerin yüzde 30’undan fazla harcama yapmak isteyen yönetim kurulu, genel kuruldan onay almak zorundadır maddesini ekletmek istiyoruz. Eğer yönetim acil durumlarda insiyatif kullanmak istiyorsa ki olabilir çok acil bir durum çıkabilir, o zaman da doğacak olumsuz bir sonuçtan kulüp başkanı ve üyelerin fiilen sorumlu olması gerektiğini ekleyeceğiz. Gittiniz, yatırım yaptınız kulüp adına. Ama o yatırım sonrasında kulüp zarara uğradı. O aradaki farkı kulüp başkanı cebinden öder. ‘Aldıysam ben aldım, sattıysam ben sattım’ gibi bir zihniyet asla kabul edilemez. Bu düşüncelerle de Trabzonspor kalitesinde bir kulüp asla yönetilemez.” “BORCUN GELİRİN 8 KATINA ULAŞMASININ MANTIKLI BİR AÇIKLAMASI YOK” Kulübün borcunun gelirinin 8 katına ulaşmasının hiçbir mantıklı açıklamasının bulunmadığını da vurgulayan Ağaoğlu, bu konuda şöyle konuştu: “Şampiyonluğa planlı programlı gidilir. Biz de yarışın dışında kalmayacağız. Gelirleri arttıracağız. Sisteme oturtacağız. Gelir gider dengesi sağlam düzeye oturtan ülkenin futbolunu domine eden bir kulüp olacak Trabzonspor. 2 tane sıkıntılı sezonu vardır. Birisi bizim idareci olduğumuz sezon, biri de bundan 2 sene önce. Bu tür türbülanslar olur. Ama Trabzonspor o yıllardan ağır yara almadan kurtulmuştur. Dolayısıyla kısa vadede şampiyonluğa gitmek söz konusu değildir. Şampiyonluğa planlı programlı gidilir.” “2010-11 SEZONUYLA İLGİLİ SAVAŞA DEVAM” Ağaoğlu, 2010-11 sezonuyla ilgili devam eden şike sürecinde hak arayışının son ana kadar devam edeceğini de vurgulayarak, şunları söyledi: “Hukuki süreç var. Adalet nöbeti tutan arkadaşlarımız var. Desteğimiz onlarla birlikte. Enerjimiz onlarla birlikte. Bu tür şeyler olabilir. Yaşanmaması gereken ama yaşanabilen, bir iki defa kendimizi onun içinde bulduğumuz bir durum bu. Burada bu mücadelenin kayıtsız şartsız verilmesi lazım. Sizin günlük hayatınızda bile size bir haksızlık yapıldığında sonuna kadar götürürsünüz. Her türlü savaşın içinde girersiniz. Trabzonspor iki ağır travma yaşadı bana göre. 1996 bir diğeri 2011 sezonu. Bunun bedelini ağır olarak biz ödedik. Süreci yönetemedik. 96’dan sonra çöküşü o zaman kısa sürede atlattık. Bugün hala bu travmayı iyi yönetemediğimiz için kulübümüzü ve camiayı olumsuz etkilerden kurtaramadık. Siz bir taraftan mücadeleye devam edeceksiniz. Zaten kaybettiğiniz yerde sizin hakkınızı kamuoyu yedirmez. Ama sürekli oraya kilitlenip, yapmamız gereken diğer şeylerden uzaklaşmamamız lazım. Orada politika değişikliği olabilir. Savaşa devam, gerekli her türlü enstrümanı kullanarak göreve devam ama yeni bir başarı için de mücadeleye devam. Biz bunu farklı bir strateji ile yönetmeyi düşünüyoruz.” “850 MİLYON 8 AYDA ÖDENMEZ” Aralık ayında bir kongrenin daha yapılacak olmasının kendilerini etkileyip etkilemeyeceği konusunda ise Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: “8 aylık program olmaz. 850 milyon TL 8 ayda ödenmez. 3 yıl ve arkası. Sistemi oturtmadıktan sonra, altyapıda, ekonomide, idari yapıda kafamızdaki modeli oturtmadıktan sonra 8 ay değil 1 ay bile gidemezsiniz. Bunun temelleri atılacak, uygulamaya konulacak. Uygulamaya konulduktan sonra kamuoyu onun kararını verecek. Alt yapı organize edildi mi?, 1461’e işlevlik kazandırıldı mı? Amatör kulüpler ile diğer kulüpleri içine alan program oluşturuldu mu? Yarışan ısıran, takım mağlup olsa bile rakibini canından bezdiren bir takım oluştu mu? Bunları gördükten sonra kamuoyu kararını verecektir.” “BU LİSTE ÖZVERİ LİSTESİDİR” Kurdukları yönetim kurulu listesinin özveri listesi olduğunun da altını çizen Ağaoğlu, “'Beni bazen bu listeyle alakalı eleştiriyorlar. Bu liste en özverili listedir. Bu şartlarda bu kadar büyük özverinin içine giren insanlara biraz saygılı olmamız lazım. Gerçekten süreç çok sıkıntılı süreç. Hoş bir tablo yok önümüzde. Soru ne güzel. Parayı nasıl ödeyeceksiniz. Bir hafta içinde kim kime 100 milyon veriyor. Çantada parayla gelmiyoruz. Çantada evraklar ve projeler var. Kısmet olursa önümüzdeki haftanın başından itibaren bütün bu şeylerle yeniden yapılandırmanın içine gireceğiz. Çok kısa vadeli ödenmesi gereken 100 milyon TL’yi buluyor. Çalışma yaptık 3-4 hafta sonra bir şekilde kulübe para girişi başlayacak. Bu gelir kredilerin yeniden yapılandırmasından olur, farklı 2 platformda marka satışı ile alakalı olabilir. Bunlar şimdilik bizde kalsın. Her ne kadar ekonomik olarak her türlü erozyona uğramış olursak olalım Trabzonspor ismi, Trabzon kenti bir markadır. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz” diyerek açıklamalarını tamamladı.