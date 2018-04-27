(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Antalya’ya gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maç için Antalya’ya gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 10.30’da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 13.35’te tarifeli uçakla Antalya’ya hareket etti. Trabzonspor’un Antalya kafilesinde Uğurcan, Arda, Esteban, Pereira, Mustafa, Durica, Hubocan, Hüseyin, Sami Can, Abdurrahim, Novak, Batuhan, Kucka, Bero, Onazi, Yusuf, Sosa, Okay, Olcay, N’Doye ve Burak olmak üzere toplam 21 oyuncu bulunurken, sakatlıkları devam eden Onur, Uğur, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Rodallega ve ülkesine giden Castillo kafilede yer almadı.