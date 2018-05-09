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(Görüntülü Haber) Trabzonspor 6 eksikle çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig?in 33?üncü haftasında hafta sonu deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00?de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik...

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()
TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig?in 33?üncü haftasında hafta sonu deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00?de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Uğur, Onur, Kamil Ahmet, Castillo, Burak ve Rodallega katılmadı. Antrenmanda ısınma ve kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynandı. Bu çalışma sırasında teknik direktör Rıza Çalımbay, oyunculardan bol bol şut çekmelerini istedi. Bu arada Onur Recep Kıvrak ve Uğur Demirok, kısa süreli olarak takımdan ayrı sahada yürüyüş yaptı.
ALT YAPIDAN 7 TAKVİYE
Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Çalımbay, alt yapıdan takviye istedi. Alt yapı koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu?nun da takip ettiği antrenmanda alt yapıdan Cafer Tosun, Sefa Akgün, Ayberk Kardaş, Furkan Ödemiş, Burak Beder, Muzaffer Cem Kablan ve Kerem Baykuş, A takımla birlikte çalıştı.
TÜZÜK İÇİN ÖNERİ VE TALEP FORMU
Öte yandan bordo-mavili kulüp, tüzük tadilatıyla ilgili talep ve öneriler için bir sayfa oluşturdu. Kulüpten yapılan açıklamada, tüzük tadilatıyla ilgili öneri ve taleplerin, resmi sitede oluşturulan sayfadan yapılabileceği, kurulacak komisyonun 1-20 Haziran tarihleri arasında değerlendirme yaparak yeni bir taslak oluşturacağı, bu taslağın 20-30 Haziran tarihleri arasında resmi siteden yayınlanarak, 30 Haziran 2018?de genel kurulun onayına sunulacağı ifade edildi.

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