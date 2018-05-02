Selçuk BAŞAR / TRABZON,() - Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Burak, Onur, Uğur, Castillo, Kamil ve Durica katılmadı. Kondisyon çalışması ile başlayan antrenman taktik ağırlıklı çalışma ile devam etti. Antrenmana sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de katıldı. Bu arada eşini karşılamak için havalimanına giden Sosa, teknik heyetten izin alarak antrenmandan 15 dakika erken ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Trabzonspor, 6 eksikle çalıştı
Selçuk BAŞAR / TRABZON,() - Trabzonspor hafta sonu sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:58
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