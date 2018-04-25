(Görüntülü Haber) TOFAŞ, taraftarıyla buluştu

Gürkan DURAL/BURSA,() TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde hafta sonu oynayacağı Eskişehir Basket maçı öncesi Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’yle hazırlık maçında karşılaştı. Mavi yeşilliler, maç sonunda ise taraftarıyla bir araya gelerek imza dağıttı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27'nci haftasında 29 Nisan Pazar günü saat 19.30’da evinde Eskişehir Basket ile karşı karşıya gelecek olan TOFAŞ, bu maç öncesi Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’yle bugün bir hazırlık maçı yaptı. Deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasının sarı lacivertlilerin Avrupa Ligi maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçen mavi yeşilli ekip, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibine 83-79 mağlup oldu. GENÇLER ŞANS BULDU Bursa temsilcisi; Barış Ermiş, Sammy Mejia, Tony Crocker, Kenny Kadji, Muhsin Yaşar beşiyle başladığı mücadelede ilk çeyreği 25-19 önde kapatsa da soyunma odasına üstün giren taraf 42-44’lük skorla konuk Bahçeşehir Koleji oldu. Karşılaşmanın son çeyreğine Barış Ermiş’in üçlüğüyle 65-62 önde başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, karşılaşmadan 83-79 yenik ayrıldı. Bahçeşehir karşısında TOFAŞ’ta Tony Crocker 23 sayı, Muhsin Yaşar 13 sayı, Barış Ermiş 12 sayı, Yiğit Arslan 11 sayı, Kenny Kadji 9 sayı, Sammy Mejia 6 sayı, Efe Beşok 3 sayı ve Josh Owens da 2 sayıyla oynadı. TARAFTARA İMZA DAĞITTILAR TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Bahçeşehir Koleji'yle oynadığı hazırlık maçını izlemek salona gelen Bursalı basketbol severler ise karşılaşma sonunda basketbolcularla bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Oyunculardan imza alıp, hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesi mavi yeşillilere başarılar diledi. YİĞİTCAN KIRDI GEÇİRDİ Öte yandan Bahçeşehir Koleji oyuncusu Yiğitcan Turna, yaptığı bir hareketle ortalığı kırdı geçirdi. Bir dönem TOFAŞ Basketbol Takımı forması giyen Yiğitcan Turna, aşil tendonundan ameliyat geçiren eski baş antrenörü Orhun Ene’ye esprili bir şekilde ‘Geçmiş olsun’ diledi. Karşılaşma için salona geldiği sırada çantasından bisküvi, meyve suyu ve kolonya çıkaran Yiğitcan, Ene’ye ikram ederek 'Geçmiş olsun hocam' dedi. Yiğitcan’ın bu hareketi karşısında, Orhun Ene de kendini gülmekten alıkoyamadı.