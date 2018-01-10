(Görüntülü Haber) TKBL Federasyon Kupası Final Grubu'nun eşleşmeleri belli oldu

Olgucan KALKAN - İSTANBUL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Isparta'da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu kuraları çekildi.

Ataköy Sheraton Hotel'de düzenlenen TKBL Federasyon Kupası'nın basın toplantısına; TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Türkiye Basketbol Federasyonu Yetkilileri ve Edremit Bld Gürespor, FERKO Ilgaz Hotel KBSK, İzmit Belediye, Kırçiçeği Bodrum Basketbol, Mersin Basketbol, Mersin BŞB Gelişim, Tosyalı TOYO Osmaniye ve Urla Belediye takımlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Çok başarılı bir sezon geçiriyoruz. Birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlara sahne olan ligimizde, yönetici, antrenör ve sporcularımızın katkısı yadsınamaz. Isparta'da gerçekleştirilecek TKBL Federasyon Kupası Final Grubu'nda sakatlıktan uzak, hakkedenin kazanacağı bir organizasyon diliyorum dedi.

TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak'ın kura çekimi hakkında verdiği detaylı bilgilerin ardından TKBL Federasyon Kupası eşleşmeleri şu şekilde oluştu

Tarih Ev Sahibi Takım Misafir Takım Maç

31 Ocak Çarşamba Tosyalı TOYO Osmaniye - Edremit Bld Gürespor 1.Maç

31 Ocak Çarşamba İzmit Belediye - FERKO Ilgaz Hotel KBSK 2.Maç

1 Şubat Perşembe Urla Belediye - Mersin Basketbol 3.Maç

1 Şubat Perşembe Mersin BŞB Gelişim - Kırçiçeği Bodrum Basketbol 4.Maç

2 Şubat Cuma 1.Maçın Galibi 2.Maçın Galibi 5.Maç

2 Şubat Cuma 3.Maçın Galibi 4.Maçın Galibi 6.Maç

4 Şubat Pazar 5.Maçın Galibi 6.Maçın Galibi 7.Maç