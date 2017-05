(Görüntülü Haber) THY Euroleague basın toplantısı gerçekleşti

Euroleauge CEO'su Jordi Bertomeu İstanbul'da Final Four'u gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Umarım herkes İstanbul'un güzelliğinin tadını çıkartır Türk Hava Yolları'nın Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Euroleague ile iş ortaklığını 2020 yılına kadar uzattık İstanbul'da 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four'un basın toplantısı yapıldı. İstanbul Çırağan Saray'ında düzenlenen basın toplantısına Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Final-Four'da mücadele edecek takımların başantrenörleri ile birlikte birer oyuncuları katıldı. Basın toplantısına Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu'nun açıklamaları ile başlandı. Bertomeu şunları söyledi İstanbul'da Final Four'u gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TBF ve Hidayet Türkoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Gerçek bir Euroleague'i oluşturduk. Euroleague gerçek bir Avrupa Ligi'ne dönüştü. Kulüplerle birlikte çalışarak bu organizasyonu başka düzeye çekiyorlar. Elbette tüm kararlarımızın merkezinde basketbol severler var. Yeni Euroleague formatına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Örnek olarak bu Final Four 213 ülkede canlı olarak izlenecek ve rekor kırılacak. Bu değişim de son derece net bir vizyon sayesinde oldu. 6 ay boyunca müthiş bir lig oynandı. Play-Off harikaydı. Bu formatı koruyor olacağız. Bu kıtanın en iyi 4 takımının karşılaşacağı Final Four'dan da umarım zevk alırsınız. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da Euroleague basın toplantısında kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Türkoğlu, Türkiye bir basketbol ülkesi. Ligimiz Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olarak kabul ediliyor. Büyük organizasyona ev sahipliği de yapıyoruz. Devletimizin desteği ile birlikte bunu gerçekleştirdik. Bunu bir Türk markası THY sponsorluğu ile yapıyoruz. Sevgili şehrimiz İstanbul da burada organizasyona ev sahipliği yapıyor. Fenerbahçe de bu olağanüstü bir organizasyonun parçası da olacak. Umarım herkes İstanbul'un güzelliğinin tadını çıkartır diye konuştu. Euroleague resmi sponsoru Türk Hava Yolları'nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise, Türk Hava Yolları ailesi olarak bu ortaklığın uzun soluklu olmasını diliyoruz. Biz de bu iş ortaklığını 2020 yılına kadar uzattık ve Avrupa basketboluna yeni ufuklar açacak ve üst düzey performanslar sergilenmesini sağlayacak dedi. İlker Aycı, İstanbul'a hoşgeldiniz diyerek sözlerine şöyle devam etti Medeniyetlerin beşiği İstanbul. Gerçek bir kozmopolit ve dinamik bir yaşam ile manzaraları olan ve en çok seyahat eden insanları bile etkileyen şehre hoşgeldiniz. Hem sanat hem kültürün tadını çıkaracaksınız. Euroleague'de isim sponsorluğu yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Olağanüstü bir organizasyon ve 1992'de, 2012'den sonra 3'ncü kez ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bortemou'ya da çok teşekkür ediyorum. İsteğimizi şevkimizi bizimle paylaştı. Teşekkür ediyorum. Umarım tıpkı 2012'deki gibi müthiş bir rekabet izleriz sahada. 16 takımın oluştuğu ligden sonra play-off ve şimdi Final Four bu heyecana ortak olacak. Türk Hava Yolları ailesi olarak bu ortaklığın uzun soluklu olmasını diliyoruz. Biz de bu iş ortaklığını 2020 yılına kadar uzattık ve Avrupa basketboluna yeni ufuklar açacak ve üst düzey performanslar sergilenmesini sağlayacak. Biz büyük bir gururla THY olarak ULEB ile de özel bir işbirliğimiz var. Bu da basketbolun bizim markamız için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 3 eski kıtanın tam ortasında 87 önemli şehre sadece 3 saat uçuş mesafesinde olan bir ülke olarak ve THY olarak dünyanın her yerine uçuş yapan bir şirket olarak gurur duyuyoruz. Spor ile alakalı çok ciddi tutkumuz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ve Bortemou'ya da çok teşekkür ediyorum. Final Four'da mücadele edecek 4 takıma da başarılar diliyorum.