Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya),() TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada profesyonel golfçüler, Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Hamza Sayın, Deha Özer Senay, Bülent Karataş ve Şehmus Işık da ter döküyor. Turnuva 13 Mayıs Pazar günü sona erecek. Organizasyonun 8'inci ayağı ise 8 - 10 Haziran günlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.
(Görüntülü Haber) TGF Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı başladı
Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya),() TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf...
11 Mayıs 2018 Cuma 12:43
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