(Görüntülü Haber) TFF Heyeti, Suriye sınırındaki Çobanbey Beldesi'nde futbol sahasının temelini attı

TFF'den Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Kilis'e ziyaret KİLİS,() Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek olmak için Kilis'i ziyaret etti, mart ayı toplantısını da dün bu kentte gerçekleştirdi. Başkan Yıldırım Demirören ile birlikte Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, İbrahim Usta, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren ve Fuat Guguloğlu ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra A Milli Takım Antrenörü Tayfur Havutcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın da yer aldığı TFF heyetinin gerçekleştirdiği programa çok sayıda spor adamı da katıldı. DEMİRÖREN: "HEPİMİZİN KALBİ ASKERLERİMİZLE ATIYOR" Yönetim Kurulu toplantısının andından Kilis amatör spor kulüplerinin yönetici ve futbolcuları ile bir araya gelen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, kulüplerin taleplerini ve sorunlarını dinledi. Başkan Demirören yaptığı konuşmada, Kilis halkının yanında olduklarını belirterek şunları söyledi: "Türkiye Futbol Federasyonu olarak yönetim kurulu toplantılarımızı belirli zamanlarda ülkemizin çeşitli şehirlerinde yapıyoruz. Ülkemizin Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştirdiği bu dönemde Kilis bizim için çok önemliydi. Öncelikle Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Askerimiz şunu bilmeli ki, Türk halkı sonuna kadar arkasında. Hepimizin kalbi Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizle atıyor. Allah onlara güç kuvvet versin, Allah devletimize ve milletimize sabır versin. Son terörist bitene kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Burada futbol ve spor önemli bir unsur. Sınırın öbür tarafında bu mücadele sürerken burada ve Türkiye'de futbol devam ediyor. Biz de Federasyon olarak Kilis'teki amatör kulüplere destek sağlamak, maddi ve manevi güç olmak için buraya geldik. Yönetim olarak kulüplerimize maddi destek yapma kararı aldık. Bunu 15 bin TL olarak düşündük. Bu bizim üzerimize düşen bir görev. Federasyonumuz Kilis halkının, askerimizin ve sizlerin her zaman yanında, olmaya da devam edecek." KİLİS'E SAHA YAPILACAK Başkan Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti. Başkan Kara, Kilis'in genciyle yaşlısıyla devletinin ve ordusunun yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini belirtti. Ziyarette Demirören, "Kilis, gerçekten çok önemli bir şehir. Önemi Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytin Dalı Harekâtı ile devam eden öncü ilimiz olması... Kilis maalesef dışarıdan saldırıya uğrayan tek şehrimiz. Kilis halkının çektiği sıkıntıları biliyoruz. Federasyon olarak Kilis'e giderek, Kilis halkının sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Biz Türkiye'yi temsil eden bir kuruluşuz. Bizimle beraber tüm Türkiye'nin de Kilis'in yanında olduğunu iletmek için geldik" ifadelerini kullandı. UEFA'nın Ürdün'de yaptırdığı sahanın aynısının Kilis'te de yapılacağı müjdesini veren TFF Başkanı Demirören, Başkan Kara'ya 79 numaralı Milli Takım forması hediye etti. TFF HEYETİ, DAHA SONRA CUMHURİYET CADDESİ'NDEKİ ESNAFI ZİYARET ETTİ. Kilis Emniyet Müdürlüğünü'ne de bir ziyaret gerçekleştiren TFF heyeti, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve polislerle buluştu. Burada polislerle sohbet edip, onlara milli takım forması hediye eden Demirören ve beraberindeki heyet, daha sonra emniyet görevlileriyle birlikte yemek yedi ve dua etti. ÇOBANBEY SAHASININ TEMELİ ATILDI TFF heyeti Kilis'teki temaslarında Suriye sınırındaki Çobanbey beldesine geçti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindekiler, Futbol Federasyonu tarafından yaptırılacak futbol sahasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Yöre halkı ve Ay-Yıldızlı formalı çocukların katıldığı temel atma töreninde konuşan Başkan Demirören, "Bugün burada Mehmetçiğimiz, Zeytin Dalı Harekatı adı altında sizlerin ve ülkemizin güvenliği için dağlarda mücadele etmektedir. Biz de Futbol Federasyonu olarak bu beldede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın Valimizin önderliğiyle futbol sahası yapmaya karar verdik. İnşallah bu gençlerimizi bu sahalarda, daha birlik ve beraberlik içerisinde göreceğimize inanıyorum. Kompleksimiz sizlere hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. GAZİANTEP VALİLİĞİ'NE ZİYARET Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ayrıca Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Yıldırım Demirören, ziyarette, futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücünü kullanarak, kardeşliğe katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Vali Yerlikaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirören ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Karşılıklı hediye takdimi ile tamamlanan ziyaret, TFF heyetinin Gaziantep meydanında bulunan "Birlikte Paylaşalım" sloganı önündeki fotoğraf çekimi ile sona erdi. KİLİS VALİLİĞİ'NE ZİYARET Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindeki heyet, Kilis Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Mehmet Tekinarslan ile görüştü. Burada Vali Mehmet Tekinarslan ve milli takım forması giyen çocuklar tarafından zeytin dalları ile karşılanan TFF heyeti, bir süre çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Vali Tekinarslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti. Türkiye'nin zor bir süreçte geçtiğini vurgulayan Tekinarslan, "Zeytin Dalı Harekatı sürecinde ilk 10 günde şehrimize 40 füze atıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralılarımızın tamamı da taburcu oldu hayatlarına devam ediyor. Bu süreçte şehrin duruşu ve kararlılığı son derece önemliydi" şeklinde konuştu. Futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücünü kullanmak istediklerini anlatan TFF Başkanı Demirören, burada yaptığı açıklamada, "Futbolun dostluk ve kardeşlik için birlik ve beraberlik için önemli bir amaç olduğunu biliyoruz. Bizler de elimizden geleni yaparak, Kilis'i memnun etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ziyaretin anısına Vali Tekinarslan'a A Milli Takım forması hediye eden Demirören, valilikte Kilis'e atılan roketlerin sonucunda zarar gören iş yerleri ve camilerin görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisini de gezdi.