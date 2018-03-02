(Görüntülü Haber)TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Gürsoy: "Kimse olmasa da TFF, engelli futbolunun yanında olacaktır" 1

"En güzel gol hissedilerek atılan goldür" "Engelli futbolunda yaptığımız organizasyonlarla haber olmayı hak ettik" "Sesi Görenler Ligi, Avrupa'daki tek lig" Olgucan KALKAN - İSTANBUL, () Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Sesi Görenler Milli Takımı, İstanbul Cup'taki ilk maçında İtalya'yı 8-1 mağlup etti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri Emrah Öcal, İbrahim Üzüm, Hasan Şatay (3), Recep Aydeniz, Ömür Mercan ve Kahraman Kurbetoğlu kaydetti. İtalya'nın tek golü ise Gravina Sebastiamo'dan geldi. Karşılaşmayı Engelli Federasyonlarından Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da izledi. "KİMSE OLMASA DA TFF, ENGELLİ FUTBOLUNUN YANINDA OLACAKTIR" Türkiye Futbol Federasyonu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, mücadelenin devre arasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun engelli futbolunu uzun yıllardır desteklediğini ifade eden Ömer Gürsoy, "Türkiye Futbol Federasyonu, Görme Engelliler futbolunun buradaki uluslararası ilk organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Riva'nın çok uğuru var. 2015 yılında açıldığından beri tüm kampları burada yapan İşitme Engelliler Milli Takımımız hem Avrupa hem Dünya hem de Olimpiyat Şampiyonu oldu. Sesi Görenler Milli Takımımız da ilk Avrupa şampiyonluğunu buradaki kamptan sonra kazanmıştı. TFF Yönetimi ve Sayın Başkanımız Yıldırım Demirören ile Cengiz Zülfikaroğlu'nun destekleri, bütün TFF ailesinin finansal destekleri, iletişim, teknoloji desteği ve sevgisiyle biz engelli futbolunun her zaman yanında olacağız. Zaten Sayın Başkanımız da 'Kimse yokken biz vardık' demişti. Bunun diğer anlamı da kimse olmasa da Türkiye Futbol Federasyonu engelli futbolunun yanında olacaktır" dedi. "DAHA DA BÜYÜTMEYE ÇALIŞACAĞIZ" Türkiye'nin engelli futbolunda ileri gelen ülkelerden biri olduğunu belirten Gürsoy, "Şu anda dünyanın en büyük engelli futbol organizasyonuna sahip ülkesiyiz. Hem burada kalmak hem de bunu daha ileriye taşıyabilecek şekilde sponsorlarımızı da bu işin içerisine katarak daha da büyütmeye çalışacağız. Daha da topluma ulaşabilir hale geleceğiz. Aynı zamanda down sendromlu futbolun başlangıcını da burada yapacağız. Tüm engelli spor mesajlarını, tüm engellilerin sorunlarını da engelli futbolu üzerinden vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. "EN GÜZEL GOL HİSSEDİLEREK ATILAN GOLDÜR" Görme engelli futbolunun nasıl oynandığı ile ilgili bilgiler de veren Ömer Gürsoy, "Sesi Görenler Futbolu'nun sloganı, 'En güzel gol hissedilerek atılan goldür.' Bu çıngıraklı bir topla oynanıyor. Gören kaleciye karşı, yüzde yüz görmeyen 4 oyuncunun gol atma mücadelesi şeklinde geçiyor. Kalenin arkasında seslendiriciler ve yönlendiricilerle hiç görmeyen kişiler hem topun çıngırağının sesiyle hem de yönlendiricinin hareketleriyle bu futbolu oynuyorlar. Gerçekten dünyanın en zor ama en zevkli futboludur. Biz de bu takımla Dünya Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp oradan bir şampiyonluk çıkartmak istiyoruz" şeklinde konuştu. "ENGELLİ FUTBOLUNDA YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLARLA HABER OLMAYI HAK ETTİK" Yaptıkları işlerle haber olmayı hak ettiklerini söyleyen Gürsoy, "Engelli futboluyla ilgili çalışmaların kamuoyunda yer bulduğunu görüyorum. Çünkü, haberi yapabilmek için onu hak etmek lazım. Engelli futbolunda yaptığımız organizasyonlarla haber olmayı hak ettik. Farkındalık olarak da engelli futbolu Türkiye'de önemli işler yapmıştır" açıklamasında bulundu. "SESİ GÖRENLER LİGİ, AVRUPA'DAKİ TEK LİG" Lig oluşumlarının olduğunu ve bölgesel olarak da faaliyette olduklarını ifade eden Gürsoy, "Bugün sahada oynayan 3 oyuncu aslında ligin kurulmasıyla beraber bu futbolu görerek kulüplerine başvuruda bulundular ve bugün de milli oldular. Dolayısıyla Görme Engelliler Federasyonu'ndan rahatlıkla ulaşıp ilgili kulüplerle de bağlantı kurabilir. Sonrasında bir üst kategoride de biz zaten destekliyoruz. Sesi Görenler Ligi, Avrupa'daki tek lig durumundadır. Dolayısıyla bizim lig oluşumumuzla beraber bölgesel faaliyetlerimiz de sürmektedir" ifadelerini kullandı.