(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Okan Buruk: "Hakemler futbolcu psikolojisini bilmiyor"

"Hakemler futbolcu psikolojisini bilmiyor"

Abdullah Avcı: "Kazanmak önemliydi"

"Arda Turan sakatlıktan çıktı"

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, ()





Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu.



Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



OKAN BURUK: "DEVREYE 2-0 VEYA 3-0 ÖNDE GİREBİLİRDİK"



Kendileri için üzücü bir gün olduğunu belirten Buruk, "Maça başlangıcımız, bulduğumuz gol sonrası kaçırdıklarımız ve yediklerimiz üzücü oldu. Maçın başlangıcında attığımız gol sonrası ilk 45 dakikalık bölüm kazanmayı hak ettiğimiz bölümdü. Net pozisyonlar kaçırdık. Devreye 2-0 veya 3-0 önde girebilirdik. İkinci yarıya başlar başlamaz 45-50 saniye sonra gol yemek moral bozukluğu yarattı. Öne çıkıp tekrar üstünlüğü yakalamaya çalıştık. Rakibe fazla pozisyon vermedik, pozisyonlar bulduk ama devam eden oyunda ikinci golü yedik" dedi.



"HAKEMLER FUTBOLCU PSİKOLOJİSİNİ BİLMİYOR"



Başakşehir'in ikinci golünde pozisyon öncesi topu çizgiden çıkarırken rakibin ayağının dışarıda olduğunu savunan Okan Buruk, "Lopes, kırmızı kart gördüğü pozisyonda ağzından çıkan sözün küfür olmadığını söyledi. İspanyolca, İngilizce ve Portekizce'de böyle küfür sayılmayan kelimeler var. Oyuncu maç içinde tepki verebilir. Ligimizde yüzde 90'ı futbol oynamayan hakemler var. Futbolcu psikolojisini bilmiyorlar. Lopes'in tepkisi çok fazlaydı ama hakemin de oyuncuların psikolojisinden anladığını düşünmüyorum. Takım takım, stat stat ayırt edilip kartların gösterilmesi yanlıştı. Kaç statta kaç hakem bu kartı gösterebilir bizim aklımızdaki bu. Kazandıkları için Başakşehir'i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.



ABDULLAH AVCI: "KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"



Teleset Mobilya Akhisarspor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışını fire vermeden sürdüren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, son haftalara girerken kazanmanın önemli olduğunu söyledi. Stattaki atmosferin çok güzel olduğunu belirten Avcı, "Zemin harikaydı. Stadı ve bu ortamı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Akhisar seyircisine teşekkür ediyoruz. Teknik kapasitesi yüksek oyuncularımızın fazla olması topa sahip olmamızı gerektiriyordu. Oyunun başında duran toptan gol yedik. 4 senedir alan savunması yapıyoruz ama çok basit gol yedik. Blokların arasındaki boşluktan gol geldi. 40. dakikaya kadar dalgalanma oldu. Rakibe bu dakikada bir fırsat verdik, skor 2-0'a gelebilirdi" diye konuştu.



"ARDA TURAN SAKATLIKTAN ÇIKTI"



İkinci yarıya taktik bir değişiklikle başladıklarını belirten Avcı, "Çalıştığımız organizasyonla, rakibe karşı kenarlardan ve beklerden yapacağımız ortalarla sonuç bekliyorduk. Devrenin başındaki gol bize moral verdi. İkinci gole kadar yüzde 70 topla oynadık. Daha fazla üretebilirdik. Oyunda artılarımız ve eksilerimiz vardı. Kenar beklerimiz ilk kez oynamalarına rağmen 2 asist yaptılar. Arda Turan sakatlıktan çıktı. En çok mesafe kaydeden oyuncularımızdan bir tanesiydi. Son haftalara giriyoruz. Oyunda dalgalanmalar olabilir ama kazanmak önemliydi. Yarış devam ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Akhisar'a ve Okan Buruk hocaya başarılar diliyorum. Attığımız ikinci golün dışarıda olup olmadığını görmedim. Bakıp açıklayacağım. Oyunun genelini bir pozisyona göre değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. İki takım da iyi niyetliydi" ifadelerini kullandı.