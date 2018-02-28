(Görüntülü Haber) Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray maçının ardından (2)

Barış GEZİCİ - İlker KILIÇASLAN / AKHİSAR, () Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki ilk maçta Galatasaray'a evinde öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olarak avantaj kaybeden Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, devre arasında Hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından tribüne gönderildiği için basın toplantısına antrenör İrfan Saraloğlu katıldı. Saraloğlu, "İki ayaklı bir maç istediğimiz gibi başladı. İyi mücadele ettik, rakibe fazla alan bırakmadık ve golü de bulduk. Normal oyunumuzu oynadık, zaman geçirmeye çalışmadık. Futbol içinde pozitif kalmaya çalıştık. Golümüzün ardından duran toptan çok çabuk ve saçma bir gol yedik" dedi. "HAKEMLER FUTBOL OYNANMASINA İZİN VERMELİ" Beraberliğin ardından Galatasaray'ın oyunu soğutmaya çalıştığını belirten Saraloğlu, "Artısı olmayan bir 45 dakika oynadık. Hakemlerimiz biraz daha kendine çeki düzen vermeli, dikkatli olmalı. Futbolun oynanmasına izin vermeliler. Galatasaray'ın golünden sonra zaman geçti ama biz korner kazanmışken hiç uzatma oynanmadı. Hocamız hakeme neden korneri attırmadığı şeklinde itiraz ederken tribüne gönderildi. Bir korneri kullanacak kadar da mı maç uzamadı? Bize yapılan haksızlıklar çok oldu. Sürekli dillendirmek sempatik gelmiyor ama hakkımızı korumak zorundayız. İkinci yarı yine galibiyet için hamleler yaptık, pozisyonlar da bulduk ama gol ararken yine duran topta 88'inci dakikada bir gol yedik. Çok pozisyona girdik ama atamadık. Rakibi tebrik ediyorum ama umarım rövanşta hakemler daha doğru kararlar verir ve biz de bu konuşmaları yapmayız" ifadelerini kullandı. TERİM: "SONUÇ KEYİFLİYDİ" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise "Oyun belki keyifli değildi ama sonuç keyifliydi" dedi. İlk yarıda takımların attığı 2 golün de enteresan olduğunu belirten Terim, "Ender görülen gollerdi. Akhisarspor özellikle son dönemde ligde çok iyi geliyor. Kupada son elediği takım da Kayserispor. Rövanş öncesi tek farkla bile kazanmak önemli. Bizim de son pozisyonu anlatmamız lazımdı. 5 kişilik pozisyonu nasıl gol yapamayıp ofsayta düştük oyuncularımız bize anlatacak" diye konuştu. "Bu tip maçlarda forma veremediğim oyuncuları oynatma hakkım var, onların da oynama hakkı var" diyen Fatih Terim, "3-4 sakatımız var. Şu an 19 kişiyiz ve bu 19 kişi içerisinde bazı oyuncularım hiç durmadan oynadı. Galatasaray taraftarı da bilsin ki yarı final tabii önemli, finale çıkıyorsunuz ama Galatasaray biriyle mukavele yaptıysa her zaman oynama hakkına sahip demektir. Galasatasaray kadrosunda kim varsa oynamaya hak kazanmış demektir. O oyuncular da formayı ne kadar istediklerini göstermeliler" ifadelerini kullandı. Terim, maçın son bölümünde belinden sakatlanan Muslera'nın yerine Eray'ı ısıttıklarını ancak Uruguaylı kaleci oyuna devam edince değişiklikten vazgeçtiklerini söyledi. Süper Lig'de lider durumda bulunan sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşırına da değinen Fatih Terim, "Lig yarışında daha önce 4 takım sonuna kadar götürür demiştim. Bugün biz lideriz, ümit ederim sezon sonuna kadar lider kalırız" ifadelerini kullandı.