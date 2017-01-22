(Görüntülü Haber) Tekvando şampiyonası sona erdi

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından, Alanya Belediyesi'nin desteğiyle Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı. 1 hafta süren ve 1550 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde erkeklerde artı 87, kadınlarda ise artı 73 kilo müsabakaları yapıldı. Büyük erkekler artı 87 kiloda Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü'nden Sabit Buğrahan Karakaş birinci, Ankara İlbank Spor Kulübü'nden Kaan Kılıç ikinci, İzmir Vizyon Spor Kulübü'nden Okay Düztepe üçüncü oldu. Kadınlarda ise artı 73 kilogramda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Esra Akbulak birinci, Ankara Seven Spor Kulübü'nden İrem Ceran Bilecen ikinci, İstanbul Tuzla Belediyesi Spor Kulübü'nden Özlem Kuşcan üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyalarını Federasyon Başkanı Metin Şahin ve federasyon yetkilileri verdi.