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(Görüntülü Haber) Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig play-off müsabakaları başladı

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya),() Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig play- off müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen...

Levent YENİGÜN KEMER (Antalya),()
Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig play- off müsabakaları, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Lig play-off müsabakalarına, 8 kulüpten 70 sporcu katıldı. Lig usulüne göre oynanan müsabakalarda takımlar bir üst lige çıkabilmek için mücadele ediyor. Müsabakalar sırasında bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.
TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Mesut Keskin, müsabakalarda çekişmeli mücadelelerin yaşandığını söyledi. Federasyon olarak büyük başarılara imza attıklarını anlatan Keskin, Son bir yılda Türkiye'ye 175 madalya kazandırdık. 17 branşta faaliyet gösteren güçlü bir federasyonuz dedi.
Federasyonda kısıtlı imkanlara rağmen birçok faaliyeti yürütmeye çalıştıklarını aktaran Keskin, önemli olanın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı. Bir üst lige çıkan takımlardaki başarılı sporcuların milli takıma seçilme şansının da artacağını belirten Keskin, Türkiye Bedensel Engelliler Tekerlekli Basketbol Milli Takımı'nın ağustos ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağını da söyledi.
Müsabakalar 30 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

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