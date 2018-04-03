(Görüntülü Haber) Sumudica istifa etmedi, 2 yıl daha sözleşme uzattı

Başkan Bedir: "Yarın itibaren tamamen yeni bir takım olarak antrenmanlara başlayacağız"

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()





Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Fenerbahçe maçı sonrası istifa sinyali veren Marius Sumudica ile 2 yıl sözleşme uzattıklarını söyledi.



Kulüp tesislerinde yaklaşık 3 saat süren toplantıda futbolcular, yönetim kurulu ve teknik heyet bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Yeni bir hoca ile anlaştık. Adı Marius Sumudica. Futbolcular da daha önce çalışıp çalışmadıklarına bakmaksızın yeni hoca ile anlaşmış oldular. Yarından itibaren tamamen yeni bir takım olarak antrenmanlara başlayacağız. Mevcut sözleşmesine ek olarak mukavelesini 2 yıl daha uzattık. Bu şekilde artık Sumudica'nın gideceği lafları rafa kalkmış oldu. Futbolcular da bundan sonra yaklaşık 3 buçuk sene kiminle çalışacaklarını görmüş oldular. Futbolcular bu doğrultuda çalışacak ve sezon sonunda Avrupa'ya gideriz inşallah. Ben 'çok mu iddialı konuşuyorum' diye onların düşüncelerini aldım. Onlar benden daha iddialı. Sumudica'nın da basın toplantısı yapmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.



Başkan Bedir, "Sumudica bit yiğitlik örneği gösterdi. 'Benden memnun değilseniz hiçbir şey istemiyorum' diyerek başarısızlığı sahiplenmek istedi. Biz de bir seneliğine, 2 seneliğine getirmedik. Başarılı olacağına inandığımız için burada. 2 senelik sözleşme teklif ettik. O da gözü kapalı imza attı" diye konuştu.