Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı. Mustafa AKIN, İstanbul- VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Final Serisi son maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 25-23, 25-23, 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 10. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Final Serisi'ni 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nde son altı sezonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon Türkiye'deki üç kupayı da (KupaVoley, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi) almayı başaran VakıfBank, 5-6 Mayıs tarihlerinde Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.
(Görüntülü Haber) Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON VakıfBank
Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı. Mustafa AKIN, İstanbul- VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar...
26 Nisan 2018 Perşembe 20:23
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