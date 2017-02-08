(Görüntülü Haber) Sivasspor kupada ve ligde iddialı

SİVAS, () Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde krarşılaşacakları Atiker Konyaspor'u elemek istediklerini belirterek, Atiker Konyaspor, çok iyi futbol oynayan bir takım. Biz de ligimizin iyi takımlarından, şampiyonluğa oynayan bir ekibiz. İyi bir maç olacak. Turu atlamak istiyoruz dedi. Sivasspor teknik direktörü Mesut Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçı ve TFF 1'inci Ligde hafta sonu oynayacağı Samsunspor maçını kulübün resmi internet sitesine değerlendirdi. Kupada karşılaşacakları Atiker Konyaspor'un iyi bir takım olduğu belirten Bakkal, Bizim de kupada ki iddiamız belli. Bizim için iyi bir maç atmosferi oluyor. Konyaspor, çok iyi futbol oynayan bir takım. Biz de ligimizin iyi takımlarından, şampiyonluğa oynayan bir ekibiz. İyi bir maç olacak. Turu atlamak istiyoruz dedi. Bakkal, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında İstanbul deplasmanında Tuzlaspor karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyetin takıma büyük moral verdiğini söyledi. TFF 1'inci Lig'in 20'inci hafta maçında pazar günü evinde oynayacakları Samsunspor maçı ile birlikte ligde telafisi olmayacak maçlara çıkacaklarını kaydeden Bakkal, Oyuncularım ve bizler bunun bilincindeyiz. Tuzlaspor maçındaki gibi; istek, arzu ve maç kazanma coşkusu ortaya çıkacak. İnşallah bir hafta aranın ardından ligde de kazanmaya devam edeceğiz. Zor rakiple oynayacağız ama bizim yapacaklarımız ve yaptıklarımız ortada. Ben oyuncularıma güveniyorum şeklinde konuştu. Takımda sakat oyuncuların iyileştiğini kaydeden Bakkal, Sakatlığımız yok gayet güzel çalışıyoruz. John Boye'de bugün dönüyor milli takımdan. Dejan Kelhar'ın ayağı iyi. Tam kadro ile bu maça hazırlanıyoruz. Tek istediğim şey, istekli başlamak, istekli bitirmek. Artık tüm taraftarları da tribünde görmek istiyoruz diye konuştu. Bakkal, geldiği günden beri takım birlikteliğine çok önem verdiğini söyleyerek, Eğer siz neler yaptığınızı iyi anlatabiliyorsanız, iyi de çalışabiliyorsanız burada bir neşe ve aile birliği oluşuyor. Ben oyuncularıma hem idmandaki hem de maçtaki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aslında işlerini yapıyorlar ama bunu bir coşkuyla yapmak, artırarak devam ettirmek bizi şampiyonluğa götürecek en önemli yollardan birisi. Bizim için önemli şeylerden bir tanesi, iyi antrenman, iyi çalışma ve takımdaki aile birlikteliği dedi.