(Görüntülü Haber) Sivasspor'da Gaziantep Belediye mesaisi başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 22'nci hafta maçında kendi sahasında oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı. TFF 1'inci Ligde deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek 38 puanla haftayı ikinci sırada kapatan Sivasspor ligin 22'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına bugün başladı. Teknik Direktör Mesut Bakkal çalışmaya katılmazken, yardımcı Antrenör Çağdaş Çavuş nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ilk olarak ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular istasyon çalışması ve koordinasyon hareketleri yaptı. Antrenman son olarak düz koşu ile devam etti. İdmanda kırmızı beyazlı futbolcuların neşeli olduğu görüldü. Bugünkü antrenmana sakatlığı devam eden Dejan Kelhar, izinli olan Ahmet Cebe ve Denizlispor maçında sol ayağında ağrı oluşan Burhan Eşer katılmadı. Kırmızı beyazlılar yarın saat 14.00'da basına ve taraftara açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.