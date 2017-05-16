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(Görüntülü Haber) Sivasspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

HÜSNÜ ÜMİT AVCI/SİVAS, () TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin son haftasında kendi sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Ligin bitimine 1 hafta kala deplasmanda Adanademirspor ile berabere...

HÜSNÜ ÜMİT AVCI/SİVAS, () TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin son haftasında kendi sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Ligin bitimine 1 hafta kala deplasmanda Adanademirspor ile berabere kalarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor ligin son haftasında kendi sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ilk olarak düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular ayak tenisi, istasyon çalışması ve taktik idman yaptı. Kırmızı beyazlı ekip tam kadro çalıştı. İdman süresince futbolcuların neşeli olduğu görüldü. "SİZ SİVAS'IN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜNÜZ" İdman öncesi Sivas Valisi Davut Gül, Sivasspor yönetimini ve futbolcuları ziyaret ederek Süper Lig'e çıkmalarından dolayı tebrik etti. Ziyarette Vali Gül'e futbolcular tarafından 58 numaralı 'Davut Gül' yazılı forma hediye edildi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gül, "İnşallah tarafımız her maçta sizinle birlikte olur. Deplasman da ve kendi evimizde sizi yalnız bırakmayız. Yolunuz açık olsun. Siz Sivas'ın yüzünü güldürdünüz. Allah'ta sizlerin yüzünü güldürsün" dedi. Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, "Futbolcularımızdan aldığımız güçle şampiyonluk sözü vermiştik. Onlar bizim yüzümüzü yere düşürmediler. Sayın Valimizin desteğini de yıl boyunca yanımızda hissettik. Ordan almış olduğumuz güçle de sözümüzü tutup futbolcu arkadaşlarımız ve teknik heyetimizin başarısıyla şampiyon yaptık. Allah'a çok şükür mahçup olmadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra Vali Gül, Sivasspor Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular toplu fotoğraf çektirdi.

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