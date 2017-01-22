(Görüntülü Haber) Sivasspor-Boluspor Soyunma Odaları

SİVASSPOR teknik direktörü Mesut Bakkal, 3-1 kazandıkları Boluspor maçından sonra yaptığı değerlendirmede, "Bu camia Süper Lig'e ait. Geri dönüş yok, hep beraber devam edeceğiz" dedi. Öncelikle teknik direktörlüğü başlamasına neden olan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından üzüntü duyduğunu belirterek ailesine ve camiasına başsağlığı dileklerini ileten Mesut Bakkal, maçın ilk yarısındaki kazanma coşkusunun paniğe neden olduğunu, bu nedenle üretken olamadıklarını belirtirken şunları söyledi: "Rakip de bir şey yapmadı ama biz üretken olamadık. İkinci devre biraz daha oyuna ileri taşıdık. Kerim'in oyuna girip gol atmasıyla da daha iyi mücadele ettik. Yenilmezliğimiz ve puan toplama alışkanlığımız devam ediyor. Şimdi kupa maçı var ve sonra Mersin İdmanyurdu maçına gideceğiz. Önemli bir avantaj yakaladık. Şimdi bunun artarak devam etmesi lazım. Taraftarın coşkusu inanılmaz. Sivil toplum kuruluşlarının desteği ile coşmaya başladık. Bu coşkunun artması gerekiyor. Bu camia Süper Lige ait. Geriye dönüş yok. İnşallah hep beraber devam edeceğiz. Güzel bir galibiyet oldu. Transfer dönemi bitmeden bir oyuncu daha almak istiyoruz." ÇAPA: "KANATLARI DEĞERLENDİREMEDİK" Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa'da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından dolayı üzüntülü olduklarını belirttikten sonra maçla ilgili olarak şöyle konuştu: "Özellikle ilk devre kontrollü, risk almadan oynamaya çalıştık. İlk devre ikinci topları iyi değerlendiremedik. Rakip orta sahada baskı yaptı. Biz de maalesef oyunu hep merkezden oynamaya çalıştık. Kanat alanlarını yeterince değerlendiremedik. İkinci devre Sivasspor iyi başlasa da gole kadar en iyi pozisyonu biz yakaladık. Golü bulsak farklı bir görüntü ve sonuç olacaktı. İlk 11'de ilk yarıdaki kadromuzdan 5 oyuncu vardı, diğer 6'sı bize sonradan katılanlardı. Direkt oynayan 5 oyuncumuzun olmayışı etkiledi. Yenileri zamanla adapte etmeyi planladık ama sakatlıklar nedeni ile direkt oynatmak zorunda kaldık. Fiziksel eksiğimiz 65'ten ortaya çıktı. 65 dakikalık bölümde iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu dakikalara odaklanıp, bu süreyi uzatıp, sonraki haftaları iyi değerlendirerek sakatların de katılmasıyla rekabet içerisinde olacağız. Bu ligde her hafta sürprizler olabiliyor. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından dolayı da üzüntülerini dile getirerek, başsağlığı dileklerini iletti.