(Görüntülü Haber) Sivasspor-Adana Demirspor soyunma odaları

SİVASSPOR Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Adana Demirspor mücadelesinde 10 kişi kalmalarına rağmen mağlup olmadıklarını belirterek, "İlk yarıyı 28 puanla bitirdiğimiz için mutluyum" dedi. Golsüz sonuçlanan Adana Demirspor karşılaşması sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor teknik direktörü Mesut Bakkal, hakem hatalarının sonucu etkilediğini belirterek, "Göreve geldiğimden beri 3 maçta 10 kişi kaldık. Bu maçta verilmeyen net bir penaltımız var. Bu talihsizliklerin yanında bir de yaptığımız 28 puan var. Bence başarı. Ben geldikten sonraki oyuncularımızın performansı kutluyorum. Çok güzel bir puanla bitirdik. İkinci yarının büyük bölümünde oyun kontrolü bizdeydi. Kaçırdığımız goller ve çok pozisyon var. Bunların olmasını gönül isterdi ama 10 kişi kaldıktan sonra mağlup olmak da vardı. Ben oyuncuların mücadelesinden memnunum. Aldıkları 13 puan var. İkinci devreye daha iyi hazırlanacağız. Takviyelermiz oldu. Eğer penaltı verilseydi farklı olabilirdi. Özellikle hakemleri daha dikkatli olmaya çağırıyoruz. Coşkulu oynamak isteyen bir Sivasspor var. Haksız şekilde cezalandırmamak gerektiğini düşünüyorum. 28 puanla bitirdiğimiz için mutluyum" dedi. Hakem hakkında art niyetli düşünmediklerini, ancak bu tür hakem hatalarının maçların sonucuna etki etmemesi gerektiğini belirten Bakkal, "İçerdeki maçı da eğer hakem hataları ile kaybediyorsak yazık" dedi. Mesut Bakkal, devre arasında Hasan Kabze ve Musa Sinan Yılmazer'den sonra kaleci Korcan Çelikay'ın da gönderileceğini, Çağatay'ın ise kiralık verileceğini söyledi. Adana Demirspor teknik direktörü Engin İpekoğlu ise, "Özellikle Mesut Bakkal geldikten sonra çıkış içerisinde olan bir Sivasspor var. Normal şartlarda deplasmanda almış olduğumuz bir puan için mutlu olmamız lazım. Oynadığımız oyunun karşılığı puan mıydı? Hayır. İkinci yarıda yapacağımız takviyeler ile daha iyi bir kadro kuracağız. Sivasspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" dedi.