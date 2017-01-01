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(Görüntülü Haber)Sivas Yıldız Dağı'nda kayak keyfi

SİVAS Valiliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayaklı koşu ve snowboard yarışları ile Alp ve Kuzey Disiplini yarışları düzenlendi. 16 branşta gerçekleştirilen yarışmalara 110 sporcu katıldı. Sivas Valiliği...

SİVAS Valiliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayaklı koşu ve snowboard yarışları ile Alp ve Kuzey Disiplini yarışları düzenlendi. 16 branşta gerçekleştirilen yarışmalara 110 sporcu katıldı. Sivas Valiliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 'Valilik Kupası Kayak Yarışları' düzenlendi. 3 kategoride düzenlenen yarışmada, Sivas Valisi Davut Gül ve diğer il protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara madalya verildi. Ödül töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Davut Gül, katılımcılara teşekkür ederek, "Ben kazananları tebrik ediyorum. Sporcuların önemli bir kısmı geçen sene bizim açtığımız kurslarda bu işe başlayan sporcularımızdır. İnşallah bu sene de öğrencilerimizin içinden 2 bin 58 kişiye kayak eğitimi vererek isteyen ve yetenekli olanların bu tür müsabakalara katılmalarını arzuluyoruz. Bu yarışmalar ve eğitimler devam ettikçe bu tesis burada bu hizmeti verdiği müddetçe Sivas'ta bir kayak altyapısı oluşacak. Belki 5-10 sene sonra Sivaslı sporcularımız uluslararası olimpiyatlara, yarışmalara gidecek ve altın madalyalar alacaklar" dedi. Öte yandan hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarda kayak yapmak için tesislere akın etti. Sivas’tan ve çevre illerden buraya gelenler, bölgede yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tesislerden kızak kiralayarak burada saatlerce kayan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

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