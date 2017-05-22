(Görüntülü Haber) Sivas'ta Fenerbahçe coşkusu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon olması Sivas'ta coşkuyla kutlandı.
Sivas'ta Fenerbahçe-Olympiakos finali belediyenin kent meydanındaki dev ekranından yayınlandı. Trafiğe kapalı meydanda karşılaşmayı izleyen yüzlerce taraftar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Maçın bitişiyle birlikte gelen şampiyonlukla meşaleler yakan taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek şampiyon olması Sivas'ta coşkuyla kutlandı.