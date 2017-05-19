Haber-Kamera : Turan KOYUNCU - İstanbul Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarı 2 Yunan, Şirinevler'de saldırıya uğradı. Final Four'un oynanacağı Sinan Erdem Spor salonuna gitmek isteyen 2 Yunan'a, bazılarının üzerinde Fenerbahçe forması bulunan bir grup saldırdı. Tekme ve yumrukların hedefi olan Olympiakoslular'ı çevrede bulunanlar araya girerek saldırganların arasından kurtardı. Yunan taraftarlar daha sonra araya girenlerin eşliğinde Sinan Erdem Spor salonuna doğru götürüldü.
(Görüntülü Haber) Şirinevler’de 2 Yunan taraftara saldırı
Haber-Kamera : Turan KOYUNCU - İstanbul Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarı 2 Yunan, Şirinevler'de saldırıya uğradı. Final Four'un oynanacağı Sinan Erdem Spor salonuna gitmek isteyen 2 Yunan'a, bazılarının üzerinde...
19 Mayıs 2017 Cuma 16:59
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