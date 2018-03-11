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(Görüntülü Haber) Sinan Gümüş: "Pes etmedik ve maçı güzel bitirdik"

"Kadıköy'den lider ayrılmak istiyoruz" "Annem geldiğinde hep gol atıyorum" Ali DANAŞ / İstanbul,()   Spor Toto Süper Lig’in 25'inci haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından...

"Kadıköy'den lider ayrılmak istiyoruz"

"Annem geldiğinde hep gol atıyorum"

Ali DANAŞ / İstanbul,()


 

Spor Toto Süper Lig’in 25'inci haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, "Maça kötü başladık. İlk dakikada golü yedik. Pes etmedik. İnancımız yerimizdeydi. Taraftarımız 90 dakika destekledi. İkinci yarı asist ve benim golden sonra maçı güzel bitirdik. 3 puanla buradan ayrıldığımız için mutluyuz" dedi. 

"KADIKÖY'DEN LİDER AYRILMAK İSTİYORUZ"

Ligin 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Gümüş, "Lider olarak oraya gideceğiz. Oradan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Her deplasman maçı zordur. Kadıköy’de zordur. Öz güvenimiz yerinde. Bugün aldığımız 3 puanla bence büyük bir avantaj yakaladık. Oradan 3 puanla ayrılırsak, şampiyonluk yolunda bizi kimsenin tutacağını zannetmiyorum. 2015 sezonunda önemli maçlardan galibiyetle ayrıldık. O yüzden maç maç bakıyoruz. Fenebrahçe, Beşiktaş ve Başakşehir olsun, onlar da önce maçlarını kazanması lazım. Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçı ve Başakşehir-Beşiktaş maçları sonrasında kimin yol haritasında şampiyonluğa yakın olacağı görülecek" diye konuştu.

"ANNEM GELDİĞİNDE HEP GOL ATIYORUM"

Atiker Konyaspor karşılaşmasında kaydettiği golden sonraki sevenci ile ilgili de konuşan Sinan Gümüş, "Annem benim için çok önemli bir insan. Almanya’da yaşıyor. Sık sık yanımda olmaya çalışıyor. O geldiğinde hep gol atıyorum galiba. Statta olduğunda gol sevinci yaşıyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah her golü ona armağan ederim. Nagatomo’da sürekli benimle Japon sevinci paylaşmak istiyor. Bu gol sevinçlerini inşallah sezon sonuna kadar devam ederiz" ifadelerini kullandı. 

 

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