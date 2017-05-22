(Görüntülü Haber) Sinan Erdem Spor Salonu çevresindeki kutlamalar sürüyor

THY Euroleauge'de Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarların mücadelenin oynandığı salonun çevresinde yaptığı kutlamalar sürüyor.
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu elde etmesinin ardından yüzlerce taraftar, Sinan Erdem Spor Salonu çevresinde meşaleler yakıp marşlar söyleyerek şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşıyor.
THY Euroleauge'de Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarların mücadelenin oynandığı salonun çevresinde yaptığı kutlamalar sürüyor.