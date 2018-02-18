Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,() Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Serik Belediyespor sahasında Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı'na 41-24 yenildi. Erkekler Süper Ligi'nde Serik Belediyespor ile lider Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı karşı karşıya geldi. Belek turizm merkezindeki Gloria Sport Arena salonunda oynanan maçın ilk yarısını Beşiktaş 17-15 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan Beşiktaş sahadan da 41-24 galip ayrıldı.
(Görüntülü Haber) Serik sahasında Beşiktaş'a farklı yenildi
Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,() Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Serik Belediyespor sahasında Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı'na 41-24 yenildi. Erkekler Süper Ligi'nde Serik Belediyespor ile lider Beşiktaş Mogaz...
18 Şubat 2018 Pazar 17:10
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